09 декабря 2023

В Свердловской области реальная зарплата выросла на 10%

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители региона в среднем зарабатывают более 61 тысячи рублей Фото:

Реальная заработная плата в Свердловской области за девять месяцев 2023 стала на 10% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата.

«Реальная заработная плата жителей региона в январе—сентябре 2023 года оказалась на 10% выше, чем за девять месяцев 2022 года», — указано в документе, с которым ознакомились журналисты 66.RU.

Средний уровень зарплат за три квартала 2023 года вырос на 16%. Свердловчанин в среднем в 2023 году зарабатывает 61,5 тыс. рублей. В 2022 году — 52,9 тыс. рублей.

Ранее вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков рассказал, когда поднимут зарплаты бюджетникам. По его словам, это произойдет в 2024 году. Однако на сколько она вырастет, зависит от параметров федерального бюджета.

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Реальная заработная плата в Свердловской области за девять месяцев 2023 стала на 10% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата. «Реальная заработная плата жителей региона в январе—сентябре 2023 года оказалась на 10% выше, чем за девять месяцев 2022 года», — указано в документе, с которым ознакомились журналисты 66.RU. Средний уровень зарплат за три квартала 2023 года вырос на 16%. Свердловчанин в среднем в 2023 году зарабатывает 61,5 тыс. рублей. В 2022 году — 52,9 тыс. рублей. Ранее вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков рассказал, когда поднимут зарплаты бюджетникам. По его словам, это произойдет в 2024 году. Однако на сколько она вырастет, зависит от параметров федерального бюджета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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