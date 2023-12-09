В Свердловской области реальная зарплата выросла на 10%

10 декабря 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

Жители региона в среднем зарабатывают более 61 тысячи рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Реальная заработная плата в Свердловской области за девять месяцев 2023 стала на 10% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата. «Реальная заработная плата жителей региона в январе—сентябре 2023 года оказалась на 10% выше, чем за девять месяцев 2022 года», — указано в документе, с которым ознакомились журналисты 66.RU. Средний уровень зарплат за три квартала 2023 года вырос на 16%. Свердловчанин в среднем в 2023 году зарабатывает 61,5 тыс. рублей. В 2022 году — 52,9 тыс. рублей. Ранее вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков рассказал, когда поднимут зарплаты бюджетникам. По его словам, это произойдет в 2024 году. Однако на сколько она вырастет, зависит от параметров федерального бюджета.

Реальная заработная плата в Свердловской области за девять месяцев 2023 стала на 10% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата. «Реальная заработная плата жителей региона в январе—сентябре 2023 года оказалась на 10% выше, чем за девять месяцев 2022 года», — указано в документе, с которым ознакомились журналисты 66.RU. Средний уровень зарплат за три квартала 2023 года вырос на 16%. Свердловчанин в среднем в 2023 году зарабатывает 61,5 тыс. рублей. В 2022 году — 52,9 тыс. рублей. Ранее вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков рассказал, когда поднимут зарплаты бюджетникам. По его словам, это произойдет в 2024 году. Однако на сколько она вырастет, зависит от параметров федерального бюджета.