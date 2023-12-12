Мошенники начали использовать купюры, посвященные Екатеринбургу

12 декабря 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Аферисты предлагают свердловчанам проверить подлинность купюр, установив «специальное приложение» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Банк России выявил новую схему обмана уральцев — мошенники стали использовать для спекуляций банкноты номиналом 5000 рублей, посвященные Екатеринбургу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе уральского управления банка. «Мошенники звонят гражданам и сообщают, что необходимо проверить подлинность наличных денег, в том числе новых 5000 рублей. Для этого злоумышленники предлагают человеку установить на мобильном телефоне специальное приложение и дают ссылку на фальшивое приложение, визуально похожее на официальное», — говорится в сообщении. После того, как человек устанавливает приложение, мошенники получают удаленный доступ к его телефону, в том числе к банковским приложениям, и похищают деньги. Еще одна схема аферистов — поквартирный обход, во время которого они убеждают горожан обменивать старые банкноты номиналом 5 000 рублей на новые. При этом подсовывают доверчивым жильцам фальшивые купюры. Ранее Банк России сообщал о том, что выявил одну финансовую пирамиду и 20 организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности в Cвердловской области. Финансовая пирамида работала в Свердловской области под брендом «P2P Arbitration».

Банк России выявил новую схему обмана уральцев — мошенники стали использовать для спекуляций банкноты номиналом 5000 рублей, посвященные Екатеринбургу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе уральского управления банка. «Мошенники звонят гражданам и сообщают, что необходимо проверить подлинность наличных денег, в том числе новых 5000 рублей. Для этого злоумышленники предлагают человеку установить на мобильном телефоне специальное приложение и дают ссылку на фальшивое приложение, визуально похожее на официальное», — говорится в сообщении. После того, как человек устанавливает приложение, мошенники получают удаленный доступ к его телефону, в том числе к банковским приложениям, и похищают деньги. Еще одна схема аферистов — поквартирный обход, во время которого они убеждают горожан обменивать старые банкноты номиналом 5 000 рублей на новые. При этом подсовывают доверчивым жильцам фальшивые купюры. Ранее Банк России сообщал о том, что выявил одну финансовую пирамиду и 20 организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности в Cвердловской области. Финансовая пирамида работала в Свердловской области под брендом «P2P Arbitration».