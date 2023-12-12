Властям РФ предложили выкупить пермский оборонный завод

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Оборонное собирается выкупить «Курганприбор» Фото:

Конкурсный управляющий пермского обанкротившегося оборонного завода имени Дзержинского Лев Шаляпин направил государству предложение о выкупе предприятия. По его словам, у властей РФ еще есть возможность преимущественного выкупа завода.

«Конкурсный управляющий обанкротившегося ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“ (ЗиД) Лев Шляпин направил государству предложение о выкупе имущества завода», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на самого Шляпина. Ответа властей управляющий будет ждать в течение месяца. Если Россия откажется, то завод отойдет победителю конкурса.

Ранее стало известно, что предприятие готово выкупить АО «Научно-производственное объединение „Курганприбор“», принадлежащее сенатору Сергею Муратову. Корпорация стала единственным участником конкурса, предложив за актив 725 млн рублей. Источники URA.RU сообщал, что завод планируют сделать одним из подразделений «Курганприбора».

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Конкурсный управляющий пермского обанкротившегося оборонного завода имени Дзержинского Лев Шаляпин направил государству предложение о выкупе предприятия. По его словам, у властей РФ еще есть возможность преимущественного выкупа завода. «Конкурсный управляющий обанкротившегося ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“ (ЗиД) Лев Шляпин направил государству предложение о выкупе имущества завода», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на самого Шляпина. Ответа властей управляющий будет ждать в течение месяца. Если Россия откажется, то завод отойдет победителю конкурса. Ранее стало известно, что предприятие готово выкупить АО «Научно-производственное объединение „Курганприбор“», принадлежащее сенатору Сергею Муратову. Корпорация стала единственным участником конкурса, предложив за актив 725 млн рублей. Источники URA.RU сообщал, что завод планируют сделать одним из подразделений «Курганприбора».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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