Властям РФ предложили выкупить пермский оборонный завод

12 декабря 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Оборонное собирается выкупить «Курганприбор» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Конкурсный управляющий пермского обанкротившегося оборонного завода имени Дзержинского Лев Шаляпин направил государству предложение о выкупе предприятия. По его словам, у властей РФ еще есть возможность преимущественного выкупа завода. «Конкурсный управляющий обанкротившегося ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“ (ЗиД) Лев Шляпин направил государству предложение о выкупе имущества завода», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на самого Шляпина. Ответа властей управляющий будет ждать в течение месяца. Если Россия откажется, то завод отойдет победителю конкурса. Ранее стало известно, что предприятие готово выкупить АО «Научно-производственное объединение „Курганприбор“», принадлежащее сенатору Сергею Муратову. Корпорация стала единственным участником конкурса, предложив за актив 725 млн рублей. Источники URA.RU сообщал, что завод планируют сделать одним из подразделений «Курганприбора».

Конкурсный управляющий пермского обанкротившегося оборонного завода имени Дзержинского Лев Шаляпин направил государству предложение о выкупе предприятия. По его словам, у властей РФ еще есть возможность преимущественного выкупа завода. «Конкурсный управляющий обанкротившегося ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“ (ЗиД) Лев Шляпин направил государству предложение о выкупе имущества завода», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на самого Шляпина. Ответа властей управляющий будет ждать в течение месяца. Если Россия откажется, то завод отойдет победителю конкурса. Ранее стало известно, что предприятие готово выкупить АО «Научно-производственное объединение „Курганприбор“», принадлежащее сенатору Сергею Муратову. Корпорация стала единственным участником конкурса, предложив за актив 725 млн рублей. Источники URA.RU сообщал, что завод планируют сделать одним из подразделений «Курганприбора».