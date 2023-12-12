Синоптики обещают Челябинской области сорокаградусный мороз 14—16 декабря

На фоне пришедшего потепления региональный гидрометеоцентр прогнозирует на 14, 15 и 16 декабря более чем 40-градусные морозы в некоторых районах Челябинской области. Это следует из распространенного экстренного предупреждения.
«В Челябинской области 15—16 декабря местами сохранится аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более. Кроме того, сильный мороз с минимальной температурой воздуха минус 40 градусов и ниже ожидается в отдельных районах и 14 декабря», — говорится в тексте штормового предупреждения.
Аномальные холода держались в Челябинской области практически две последние недели. Они вызвали целый ряд коммунальных ЧП и проблем с движением транспорта. Потепление пришло в регион 13 декабря: в ближайшие трое суток в самом Челябинске ожидается минус 18-27 градусов, а днем — 13-19 градусов мороза. В горнозаводской части области и низинах традиционно холоднее — разница температур может достигать 10 градусов и более.
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