12 декабря 2023

Дума ХМАО стала рассадником гриппа и ОРВИ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Думы ХМАО. Ханты-Мансийск
Депутаты пропускают заседания комитетов из-за простуды (архивное фото) Фото:

Дума ХМАО стала рассадником простудных заболеваний. Почти треть депутатов пропустила комитеты из-за симптомов простуды. Единороссы на заседании фракции заставили помощников надеть маски, хотя сами их носить не спешили, передает корреспондент URA.RU.

«Многие депутаты пропустили комитеты из-за симптомов простуды. Однако не все решили поберечь коллег. Например, единоросс Леонид Михалко чихал, кашлял, но стоически прогуливался по коридорам Белого дома, обойдя все шесть этажей. Едва завидев его, коллеги выстраивались в очереди за дозой антисептика. Самые прозорливые народные избранники решили не ехать в рассадник микробов, а участвовать в обсуждении комитетской повестки по ВКС. Единороссы на заседании фракции даже пообещали выгнать помощников и сотрудников СМИ, если те не наденут маски», — сообщает журналист.

Большинство из опрошенных корреспондентом депутатов из числа присутствующих на комитетах 12 и 13 декабря подтвердили, что эпидобстановка в югорском Белом доме далека от здоровой — кто-то из депутатов и помощников либо недавно переболел, либо еще на больничном. Сезонные ОРВИ косят не только депутатов, но и чиновников окружного правительства. Собеседники URA.RU в политбомонде округа сообщили, что спикер заксобрания Борис Хохряков лично обзванивал каждого депутата, чтобы принятие последнего пакета поправок в бюджет не оказалось под угрозой срыва, и кворум для заседания думы набрался. «Впрочем, благодаря доверенностям срыва заседания мы точно не ожидаем», — уточнил один из парламентариев.

Помощников депутатов, журналистов и пресс-секретарей заставили надеть маски
Помощников депутатов, журналистов и пресс-секретарей заставили надеть маски
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Дума ХМАО стала рассадником простудных заболеваний. Почти треть депутатов пропустила комитеты из-за симптомов простуды. Единороссы на заседании фракции заставили помощников надеть маски, хотя сами их носить не спешили, передает корреспондент URA.RU. «Многие депутаты пропустили комитеты из-за симптомов простуды. Однако не все решили поберечь коллег. Например, единоросс Леонид Михалко чихал, кашлял, но стоически прогуливался по коридорам Белого дома, обойдя все шесть этажей. Едва завидев его, коллеги выстраивались в очереди за дозой антисептика. Самые прозорливые народные избранники решили не ехать в рассадник микробов, а участвовать в обсуждении комитетской повестки по ВКС. Единороссы на заседании фракции даже пообещали выгнать помощников и сотрудников СМИ, если те не наденут маски», — сообщает журналист. Большинство из опрошенных корреспондентом депутатов из числа присутствующих на комитетах 12 и 13 декабря подтвердили, что эпидобстановка в югорском Белом доме далека от здоровой — кто-то из депутатов и помощников либо недавно переболел, либо еще на больничном. Сезонные ОРВИ косят не только депутатов, но и чиновников окружного правительства. Собеседники URA.RU в политбомонде округа сообщили, что спикер заксобрания Борис Хохряков лично обзванивал каждого депутата, чтобы принятие последнего пакета поправок в бюджет не оказалось под угрозой срыва, и кворум для заседания думы набрался. «Впрочем, благодаря доверенностям срыва заседания мы точно не ожидаем», — уточнил один из парламентариев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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