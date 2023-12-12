Дума ХМАО стала рассадником гриппа и ОРВИ. Фото

13 декабря 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Депутаты пропускают заседания комитетов из-за простуды (архивное фото) Фото: Александр Григоренко © URA.RU Дума ХМАО стала рассадником простудных заболеваний. Почти треть депутатов пропустила комитеты из-за симптомов простуды. Единороссы на заседании фракции заставили помощников надеть маски, хотя сами их носить не спешили, передает корреспондент URA.RU. «Многие депутаты пропустили комитеты из-за симптомов простуды. Однако не все решили поберечь коллег. Например, единоросс Леонид Михалко чихал, кашлял, но стоически прогуливался по коридорам Белого дома, обойдя все шесть этажей. Едва завидев его, коллеги выстраивались в очереди за дозой антисептика. Самые прозорливые народные избранники решили не ехать в рассадник микробов, а участвовать в обсуждении комитетской повестки по ВКС. Единороссы на заседании фракции даже пообещали выгнать помощников и сотрудников СМИ, если те не наденут маски», — сообщает журналист. Большинство из опрошенных корреспондентом депутатов из числа присутствующих на комитетах 12 и 13 декабря подтвердили, что эпидобстановка в югорском Белом доме далека от здоровой — кто-то из депутатов и помощников либо недавно переболел, либо еще на больничном. Сезонные ОРВИ косят не только депутатов, но и чиновников окружного правительства. Собеседники URA.RU в политбомонде округа сообщили, что спикер заксобрания Борис Хохряков лично обзванивал каждого депутата, чтобы принятие последнего пакета поправок в бюджет не оказалось под угрозой срыва, и кворум для заседания думы набрался. «Впрочем, благодаря доверенностям срыва заседания мы точно не ожидаем», — уточнил один из парламентариев. Помощников депутатов, журналистов и пресс-секретарей заставили надеть маски Фото: Елена Антипина @ URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дума ХМАО стала рассадником простудных заболеваний. Почти треть депутатов пропустила комитеты из-за симптомов простуды. Единороссы на заседании фракции заставили помощников надеть маски, хотя сами их носить не спешили, передает корреспондент URA.RU. «Многие депутаты пропустили комитеты из-за симптомов простуды. Однако не все решили поберечь коллег. Например, единоросс Леонид Михалко чихал, кашлял, но стоически прогуливался по коридорам Белого дома, обойдя все шесть этажей. Едва завидев его, коллеги выстраивались в очереди за дозой антисептика. Самые прозорливые народные избранники решили не ехать в рассадник микробов, а участвовать в обсуждении комитетской повестки по ВКС. Единороссы на заседании фракции даже пообещали выгнать помощников и сотрудников СМИ, если те не наденут маски», — сообщает журналист. Большинство из опрошенных корреспондентом депутатов из числа присутствующих на комитетах 12 и 13 декабря подтвердили, что эпидобстановка в югорском Белом доме далека от здоровой — кто-то из депутатов и помощников либо недавно переболел, либо еще на больничном. Сезонные ОРВИ косят не только депутатов, но и чиновников окружного правительства. Собеседники URA.RU в политбомонде округа сообщили, что спикер заксобрания Борис Хохряков лично обзванивал каждого депутата, чтобы принятие последнего пакета поправок в бюджет не оказалось под угрозой срыва, и кворум для заседания думы набрался. «Впрочем, благодаря доверенностям срыва заседания мы точно не ожидаем», — уточнил один из парламентариев.