Кадыров хочет взять отпуск в конце 2024 году, чтобы оценить свою работу «со стороны»

Рамзан Кадыров проводит прямую линию с гражданами
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует в конце 2024 года взять отпуск, чтобы оценить свою работу со стороны. Об этом он сообщил во время прямого эфира в своем telegram-канале.
«Планирую брать отпуск в конце следующего года. Хочу посмотреть со стороны на работу. Понять, что нужно, какими проектами заняться, чего не хватило», — сказал Кадыров в ходе прямой линии с жителями региона.
Кадыров уходил в отпуск в начале июля 2023 года. Его обязанности исполнял председатель правительства региона Муслим Хучиев. После Кадыров заявлял, что «засиделся на своем посту» и заслужил бессрочный отпуск.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!