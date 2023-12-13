Политика Власть Кадыров хочет взять отпуск в конце 2024 году, чтобы оценить свою работу «со стороны» Кадыров хочет взять отпуск в конце 2024 года 13 декабря 2023 в 19:23 Размер текста - 17 + Рамзан Кадыров проводит прямую линию с гражданами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует в конце 2024 года взять отпуск, чтобы оценить свою работу со стороны. Об этом он сообщил во время прямого эфира в своем telegram-канале. «Планирую брать отпуск в конце следующего года. Хочу посмотреть со стороны на работу. Понять, что нужно, какими проектами заняться, чего не хватило», — сказал Кадыров в ходе прямой линии с жителями региона. Кадыров уходил в отпуск в начале июля 2023 года. Его обязанности исполнял председатель правительства региона Муслим Хучиев. После Кадыров заявлял, что «засиделся на своем посту» и заслужил бессрочный отпуск. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует в конце 2024 года взять отпуск, чтобы оценить свою работу со стороны. Об этом он сообщил во время прямого эфира в своем telegram-канале. «Планирую брать отпуск в конце следующего года. Хочу посмотреть со стороны на работу. Понять, что нужно, какими проектами заняться, чего не хватило», — сказал Кадыров в ходе прямой линии с жителями региона. Кадыров уходил в отпуск в начале июля 2023 года. Его обязанности исполнял председатель правительства региона Муслим Хучиев. После Кадыров заявлял, что «засиделся на своем посту» и заслужил бессрочный отпуск. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям