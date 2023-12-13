Кадыров хочет взять отпуск в конце 2024 году, чтобы оценить свою работу «со стороны»

Кадыров хочет взять отпуск в конце 2024 года
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XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров проводит прямую линию с гражданами Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует в конце 2024 года взять отпуск, чтобы оценить свою работу со стороны. Об этом он сообщил во время прямого эфира в своем telegram-канале.

«Планирую брать отпуск в конце следующего года. Хочу посмотреть со стороны на работу. Понять, что нужно, какими проектами заняться, чего не хватило», — сказал Кадыров в ходе прямой линии с жителями региона.

Кадыров уходил в отпуск в начале июля 2023 года. Его обязанности исполнял председатель правительства региона Муслим Хучиев. После Кадыров заявлял, что «засиделся на своем посту» и заслужил бессрочный отпуск.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует в конце 2024 года взять отпуск, чтобы оценить свою работу со стороны. Об этом он сообщил во время прямого эфира в своем telegram-канале. «Планирую брать отпуск в конце следующего года. Хочу посмотреть со стороны на работу. Понять, что нужно, какими проектами заняться, чего не хватило», — сказал Кадыров в ходе прямой линии с жителями региона. Кадыров уходил в отпуск в начале июля 2023 года. Его обязанности исполнял председатель правительства региона Муслим Хучиев. После Кадыров заявлял, что «засиделся на своем посту» и заслужил бессрочный отпуск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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