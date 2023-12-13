Ключевой вуз ХМАО может лишиться сразу всех директоров институтов

Директора институтов СурГУ готовы уволиться из-за задания ректора вуза

14 декабря 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Ученых обязали зарабатывать средства для вуза из-за госпрограммы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Ключевой вуз ХМАО — СурГУ — может лишиться сразу всех директоров институтов из-за нововведения ректора университета Сергея Косенка, который поручил ученым срочно научиться зарабатывать деньги. Об этом URA.RU сообщил источник из педагогической среды города. «Каждый из 6 руководителей должен принести в 2024 году доход вузу не менее 25 миллионов рублей. Зарабатывать ректор предлагает на научных исследованиях. Такое требование предъявляется университету для получения почти миллиарда рублей из федеральной казны по программе „Приоритет 2030“. Педагоги считают, что это невыполнимые условия, и готовы уйти из вуза», — сообщил собеседник. На данный момент в СурГУ шесть профильных институтов: экономический, государства и права, гуманитарного образования и спорта, естественных и технических наук, медицинский и политехнический. «Если экономисты хотя бы понимают в финансах, то директора других институтов далеки от этой темы и просто не знают, как выполнить задание ректора. Поэтому некоторые уже готовиться к худшим последствиям. Ну не органы же им продавать, если они, кроме педагогической деятельности, ничем не занимались», — рассказал инсайдер. Уточнить детали в университете на момент публикации не удалось. В адрес вуза был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что СурГУ потерял позиции в рейтинге лучших вузов страны. С 35 места университет опустился на 37. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ключевой вуз ХМАО — СурГУ — может лишиться сразу всех директоров институтов из-за нововведения ректора университета Сергея Косенка, который поручил ученым срочно научиться зарабатывать деньги. Об этом URA.RU сообщил источник из педагогической среды города. «Каждый из 6 руководителей должен принести в 2024 году доход вузу не менее 25 миллионов рублей. Зарабатывать ректор предлагает на научных исследованиях. Такое требование предъявляется университету для получения почти миллиарда рублей из федеральной казны по программе „Приоритет 2030“. Педагоги считают, что это невыполнимые условия, и готовы уйти из вуза», — сообщил собеседник. На данный момент в СурГУ шесть профильных институтов: экономический, государства и права, гуманитарного образования и спорта, естественных и технических наук, медицинский и политехнический. «Если экономисты хотя бы понимают в финансах, то директора других институтов далеки от этой темы и просто не знают, как выполнить задание ректора. Поэтому некоторые уже готовиться к худшим последствиям. Ну не органы же им продавать, если они, кроме педагогической деятельности, ничем не занимались», — рассказал инсайдер. Уточнить детали в университете на момент публикации не удалось. В адрес вуза был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что СурГУ потерял позиции в рейтинге лучших вузов страны. С 35 места университет опустился на 37.