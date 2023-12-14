14 декабря 2023

В Екатеринбурге выставили на продажу елочные игрушки за полмиллиона рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка советского быта. Тюмень, новогодние украшения, быт, вещи, ретро, новый год, елочные игрушки, новогодние игрушки
Самая старая елочная игрушка произведена в 1930 году, утверждает продавец Фото:

Житель Екатеринбурга выставил на продажу за полмиллиона рублей коллекцию антикварных елочных игрушек 1930—1960 годов производства. Объявления о продаже появилось на сайте сервиса Avito.

«Koллeкция елoчныx игpушек, дoреволюционныx и сoветcких 1930—1960 годы, cocтояниe — 95%. Пpодается целиком. B бонусe кpепежная opигинальная aрмaтура. Cтeклo, пaпьe-мaшe, фoльга, провoлoкa, кapтoн, и пpочие 130 предметов. Цена составляет 500 тысяч рублей», — пишет владелец старинной коллекции.

На сайте также опубликованы антикварные игрушки в виде Красной шапочки за 350 тысяч рублей и Чиполино за 500 тысяч рублей. Жители Нижнего Тагила оценили свои елочные игрушки со времен СССР в 250 тысяч рублей. Каждый из продавцов уверен, что раритетные украшения для елок имеют спрос на российском рынке.

Ранее в Екатеринбурге объявили о продаже письма поэта Владимира Маяковского Лиле Брик за десять миллионов рублей. По словам продавца, письмо является уникальным и оригинальным.

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Житель Екатеринбурга выставил на продажу за полмиллиона рублей коллекцию антикварных елочных игрушек 1930—1960 годов производства. Объявления о продаже появилось на сайте сервиса Avito. «Koллeкция елoчныx игpушек, дoреволюционныx и сoветcких 1930—1960 годы, cocтояниe — 95%. Пpодается целиком. B бонусe кpепежная opигинальная aрмaтура. Cтeклo, пaпьe-мaшe, фoльга, провoлoкa, кapтoн, и пpочие 130 предметов. Цена составляет 500 тысяч рублей», — пишет владелец старинной коллекции. На сайте также опубликованы антикварные игрушки в виде Красной шапочки за 350 тысяч рублей и Чиполино за 500 тысяч рублей. Жители Нижнего Тагила оценили свои елочные игрушки со времен СССР в 250 тысяч рублей. Каждый из продавцов уверен, что раритетные украшения для елок имеют спрос на российском рынке. Ранее в Екатеринбурге объявили о продаже письма поэта Владимира Маяковского Лиле Брик за десять миллионов рублей. По словам продавца, письмо является уникальным и оригинальным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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