14 декабря 2023

Коммунальная авария в Соликамске попала на федеральное ТВ

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Отопление. Авария ЖКХ. Челябинск, коммунальная авария, зима, теплотрасса, отопление, жкх, ремонт теплотрассы
Аварию устраняют до сих пор (архивное фото) Фото:

Соликамск Пермского края, замерзающий без отопления и горячей воды, попал в выпуски новостей на федеральном канале РЕН. В городе жители десятков домов страдают в морозы без тепла.

«Сразу три микрорайона в Пермском крае остались без тепла из-за коммунальной аварии. В Соликамске прорвало теплотрассу, из-за чего в десятках многоквартирных домов сейчас нет ни горячей воды, ни отопления», — рассказал ведущий в эфире телеканала. Его слова сопровождали кадры, на которых рабочие пытаются устранить аварию.

Ранее URA.RU рассказывало, что коммунальная авария в Соликамске произошла 12 декабря. К утру следующего дня работы по ее устранению были завершены, но горожане продолжали жаловаться на холод. Губернатор Дмитрий Махонин отправил в город зампреда краевого правительства по вопросам ЖКХ Андрея Кокорева, чтобы он на месте разобрался в ситуации с отоплением. Позже произошло два новых прорыва на сетях теплоснабжения.

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Соликамск Пермского края, замерзающий без отопления и горячей воды, попал в выпуски новостей на федеральном канале РЕН. В городе жители десятков домов страдают в морозы без тепла. «Сразу три микрорайона в Пермском крае остались без тепла из-за коммунальной аварии. В Соликамске прорвало теплотрассу, из-за чего в десятках многоквартирных домов сейчас нет ни горячей воды, ни отопления», — рассказал ведущий в эфире телеканала. Его слова сопровождали кадры, на которых рабочие пытаются устранить аварию. Ранее URA.RU рассказывало, что коммунальная авария в Соликамске произошла 12 декабря. К утру следующего дня работы по ее устранению были завершены, но горожане продолжали жаловаться на холод. Губернатор Дмитрий Махонин отправил в город зампреда краевого правительства по вопросам ЖКХ Андрея Кокорева, чтобы он на месте разобрался в ситуации с отоплением. Позже произошло два новых прорыва на сетях теплоснабжения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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