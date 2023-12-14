Коммунальная авария в Соликамске попала на федеральное ТВ

15 декабря 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Аварию устраняют до сих пор (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Соликамск Пермского края, замерзающий без отопления и горячей воды, попал в выпуски новостей на федеральном канале РЕН. В городе жители десятков домов страдают в морозы без тепла. «Сразу три микрорайона в Пермском крае остались без тепла из-за коммунальной аварии. В Соликамске прорвало теплотрассу, из-за чего в десятках многоквартирных домов сейчас нет ни горячей воды, ни отопления», — рассказал ведущий в эфире телеканала. Его слова сопровождали кадры, на которых рабочие пытаются устранить аварию. Ранее URA.RU рассказывало, что коммунальная авария в Соликамске произошла 12 декабря. К утру следующего дня работы по ее устранению были завершены, но горожане продолжали жаловаться на холод. Губернатор Дмитрий Махонин отправил в город зампреда краевого правительства по вопросам ЖКХ Андрея Кокорева, чтобы он на месте разобрался в ситуации с отоплением. Позже произошло два новых прорыва на сетях теплоснабжения. О ЧП в Соликамске теперь знает вся страна Скрин видео из ТГ-канала «Слуховой анализатор» https://t.me/SluhavoiAnalizator

Соликамск Пермского края, замерзающий без отопления и горячей воды, попал в выпуски новостей на федеральном канале РЕН. В городе жители десятков домов страдают в морозы без тепла. «Сразу три микрорайона в Пермском крае остались без тепла из-за коммунальной аварии. В Соликамске прорвало теплотрассу, из-за чего в десятках многоквартирных домов сейчас нет ни горячей воды, ни отопления», — рассказал ведущий в эфире телеканала. Его слова сопровождали кадры, на которых рабочие пытаются устранить аварию. Ранее URA.RU рассказывало, что коммунальная авария в Соликамске произошла 12 декабря. К утру следующего дня работы по ее устранению были завершены, но горожане продолжали жаловаться на холод. Губернатор Дмитрий Махонин отправил в город зампреда краевого правительства по вопросам ЖКХ Андрея Кокорева, чтобы он на месте разобрался в ситуации с отоплением. Позже произошло два новых прорыва на сетях теплоснабжения.