Володин поблагодарил Путина за грядущее повышение зарплат россиян

15 декабря 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин (слева) выразил благодарность Владимиру Путину (справа) за повышение МРОТ в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU Повышение зарплаты россиян с января 2024 года стало возможным лишь благодаря налаженному диалогу Госдумы РФ с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе завершения осенней сессии нижней палаты парламента. «По решению Путина, с января МРОТ до 18,5 тысяч будет повышен. Повышение оплаты труда затронет более пяти миллионов человек. В этом плане нам повезло, что существует постоянный диалог Госдумы с президентом. Тяжелее дозвониться до министра и губернатора, чем до президента. Решения президента по этому вопросу заложили хороший фундамент. И без президента мы, скорее всего, не достигли бы этих решений», — заявил Володин. Трансляцию сессии вел телеканал «Россия 24». Спикер добавил, что в первую очередь повышение зарплаты коснется тех, кто работает за минимальную зарплату в школах, больницах и других сферах. Несмотря на сложное бюджетное время, каждый третий рубль будет направлен в социальную сферу, что является приоритетом для российских властей, заключил Володин. По словам Владимира Путина, реальные зарплаты россиян вырастут на 8%, а доходы — на 5%. Уровень безработицы достиг исторического минимума в 3%. МРОТ с 1 января будет повышен на 18%. В мае рост зарплат составил 0,1%, а доходы за первое полугодие выросли на 4,7%. Рост реальных зарплат на данный момент составляет 7%, а реальных доходов — 4,4%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Повышение зарплаты россиян с января 2024 года стало возможным лишь благодаря налаженному диалогу Госдумы РФ с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе завершения осенней сессии нижней палаты парламента. «По решению Путина, с января МРОТ до 18,5 тысяч будет повышен. Повышение оплаты труда затронет более пяти миллионов человек. В этом плане нам повезло, что существует постоянный диалог Госдумы с президентом. Тяжелее дозвониться до министра и губернатора, чем до президента. Решения президента по этому вопросу заложили хороший фундамент. И без президента мы, скорее всего, не достигли бы этих решений», — заявил Володин. Трансляцию сессии вел телеканал «Россия 24». Спикер добавил, что в первую очередь повышение зарплаты коснется тех, кто работает за минимальную зарплату в школах, больницах и других сферах. Несмотря на сложное бюджетное время, каждый третий рубль будет направлен в социальную сферу, что является приоритетом для российских властей, заключил Володин. По словам Владимира Путина, реальные зарплаты россиян вырастут на 8%, а доходы — на 5%. Уровень безработицы достиг исторического минимума в 3%. МРОТ с 1 января будет повышен на 18%. В мае рост зарплат составил 0,1%, а доходы за первое полугодие выросли на 4,7%. Рост реальных зарплат на данный момент составляет 7%, а реальных доходов — 4,4%.