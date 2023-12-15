Куйвашев выполнил обещание, данное жителям горевшей Шайдурихи

Жители пострадавшего от пожара свердловского села получили ключи от новых домов
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Международный женский форум «Роль женщин в современном мире». Екатеринбург, куйвашев евгений
Обещание отстроить Шайдуриху Евгений Куйвашев дал весной 2023 года Фото:
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Пожары в Свердловской области

Жители горевшей Шайдурихи (Свердловская область) получили ключи от 14 новых домов. Заселить погорельцев в новое жилье обещал губернатор Евгений Куйвашев еще весной.

«Пробурили индивидуальные скважины. Каждому дому поставили септики и установили котлы на дровяном отоплении и электричестве. <…> В целом я брал информацию о том, как работают эти котлы в Сосьве и в Таежном, — это примерно одинаковые котлы, — люди справились, умеют управляться с таким оборудованием», — цитирует главу региона департамент информолитики.

Все 14 каркасных домов оснащены необходимыми коммуникациями, в них выполнена отделка, а вокруг обустроены дорожки. Для надежной работы домового электрооборудования в поселке установили трансформаторную подстанция мощностью до 400 кВт.

Один из новых домов в Шайдурихе
Один из новых домов в Шайдурихе

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Жители горевшей Шайдурихи (Свердловская область) получили ключи от 14 новых домов. Заселить погорельцев в новое жилье обещал губернатор Евгений Куйвашев еще весной. «Пробурили индивидуальные скважины. Каждому дому поставили септики и установили котлы на дровяном отоплении и электричестве. <…> В целом я брал информацию о том, как работают эти котлы в Сосьве и в Таежном, — это примерно одинаковые котлы, — люди справились, умеют управляться с таким оборудованием», — цитирует главу региона департамент информолитики. Все 14 каркасных домов оснащены необходимыми коммуникациями, в них выполнена отделка, а вокруг обустроены дорожки. Для надежной работы домового электрооборудования в поселке установили трансформаторную подстанция мощностью до 400 кВт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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