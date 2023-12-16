Украинский военный взбесился из-за приказа Зеленского

Полковник Кивилюк: Зеленский слишком поздно приказал строить укрепления

16 декабря 2023 в 07:49 Размер текста - 17 +

Украинское командование не способно подготовить даже обычные траншеи для отступления Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский поздно отдал приказ о масштабном строительстве укреплений. Об этом высказался аналитик Центра оборонных стратегий, полковник Виктор Кивилюк. «Мы сидим там (на позициях ВСУ — прим. URA.RU) уже полгода, и вдруг верховный главнокомандующий (Владимир Зеленский — прим. URA.RU) просыпается и предлагает строить укрепления. Где он был все это время?» — сказал Кивилюк изданию Kyiv Independent. Он добавил, что украинские военнослужащие часто говорят о том, что командование не может подготовить даже обычные траншеи для отступления с передовой. Полковник отметил, что солдаты вынуждены рыть окопы во время обстрелов, поскольку им некуда отступать, когда ВС РФ штурмуют траншеи. Ранее командир добровольческого движения «Русский Легион», участник СВО, Сергей Фомченков рассказал, что на возведение линии обороны, строительство которой анонсировал Зеленский, потребуется порядка трех месяцев. По его словам, украинцы не смогут создать укрепления хоть близко похожее на «линию Суровикина», которая сломила наступление ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский поздно отдал приказ о масштабном строительстве укреплений. Об этом высказался аналитик Центра оборонных стратегий, полковник Виктор Кивилюк. «Мы сидим там (на позициях ВСУ — прим. URA.RU) уже полгода, и вдруг верховный главнокомандующий (Владимир Зеленский — прим. URA.RU) просыпается и предлагает строить укрепления. Где он был все это время?» — сказал Кивилюк изданию Kyiv Independent. Он добавил, что украинские военнослужащие часто говорят о том, что командование не может подготовить даже обычные траншеи для отступления с передовой. Полковник отметил, что солдаты вынуждены рыть окопы во время обстрелов, поскольку им некуда отступать, когда ВС РФ штурмуют траншеи. Ранее командир добровольческого движения «Русский Легион», участник СВО, Сергей Фомченков рассказал, что на возведение линии обороны, строительство которой анонсировал Зеленский, потребуется порядка трех месяцев. По его словам, украинцы не смогут создать укрепления хоть близко похожее на «линию Суровикина», которая сломила наступление ВСУ.