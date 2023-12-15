15 декабря 2023

В Челябинской области у большегруза на трассе заклинило тормоза. Видео

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Микрорайон Зайково. Курган, фура, грузовик, асфальт, дорога, зайково, мкр зайково
Инцидент произошел 16 декабря Фото:

В Челябинской области на автодороге А-310 около Южноуральска у большегруза заклинило тормоза. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции.

«16 декабря 2023 года на 88 километре автодороги Челябинск-Троицк у большегруза заклинило тормоза. Оказываем регулировочные действия во избежание затора», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

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В Челябинской области на автодороге А-310 около Южноуральска у большегруза заклинило тормоза. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции. «16 декабря 2023 года на 88 километре автодороги Челябинск-Троицк у большегруза заклинило тормоза. Оказываем регулировочные действия во избежание затора», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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