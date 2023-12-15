Инцидент произошел 16 декабря
В Челябинской области на автодороге А-310 около Южноуральска у большегруза заклинило тормоза. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции.
«16 декабря 2023 года на 88 километре автодороги Челябинск-Троицк у большегруза заклинило тормоза. Оказываем регулировочные действия во избежание затора», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
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