15 декабря 2023

В зоне СВО погиб механик-водитель Дмитрий Казанцев из Пермского края

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Прикамского бойца не стало 6 декабря Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации на территории Украины погиб механик-водитель разведывательного взвода Дмитрий Казанцев из Юсьвинского округа Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба администрации территории.

«Младший сержант, механик-водитель разведотделения разведывательного взвода Дмитрий Казанцев погиб 6 декабря 2023 года при выполнении боевых задач в ходе СВО. Церемония прощания и траурный митинг состоятся 18 декабря в 11:00 в Юсьвинском КДЦ», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Казанцев родился в феврале 1985 года, закончил Юсьвинскую среднюю школу. После поступил в Кудымкарский лесотехнический техникум. Боец подписал контракт с Минобороны РФ и летом этого года отправился на спецоперацию.

Механик-водитель из Прикамья погиб на СВО в начале декабря
Механик-водитель из Прикамья погиб на СВО в начале декабря
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В ходе проведения спецоперации на территории Украины погиб механик-водитель разведывательного взвода Дмитрий Казанцев из Юсьвинского округа Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба администрации территории. «Младший сержант, механик-водитель разведотделения разведывательного взвода Дмитрий Казанцев погиб 6 декабря 2023 года при выполнении боевых задач в ходе СВО. Церемония прощания и траурный митинг состоятся 18 декабря в 11:00 в Юсьвинском КДЦ», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Казанцев родился в феврале 1985 года, закончил Юсьвинскую среднюю школу. После поступил в Кудымкарский лесотехнический техникум. Боец подписал контракт с Минобороны РФ и летом этого года отправился на спецоперацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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