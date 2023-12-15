В зоне СВО погиб механик-водитель Дмитрий Казанцев из Пермского края

В ходе проведения спецоперации на территории Украины погиб механик-водитель разведывательного взвода Дмитрий Казанцев из Юсьвинского округа Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба администрации территории.
«Младший сержант, механик-водитель разведотделения разведывательного взвода Дмитрий Казанцев погиб 6 декабря 2023 года при выполнении боевых задач в ходе СВО. Церемония прощания и траурный митинг состоятся 18 декабря в 11:00 в Юсьвинском КДЦ», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Казанцев родился в феврале 1985 года, закончил Юсьвинскую среднюю школу. После поступил в Кудымкарский лесотехнический техникум. Боец подписал контракт с Минобороны РФ и летом этого года отправился на спецоперацию.
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