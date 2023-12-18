Что увидят зрители в первой серии о семье Букиных из Екатеринбурга. Скрин

В России начались премьерные показы сериала «Букины»

18 декабря 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

В первый день зрители увидят две серии «Букиных» подряд Фото: Фотографии предоставлены телекомпанией ТНТ В России 18 декабря начались премьерные показы сериала «Букины» о семье из Екатеринбурга. Первыми новый сезон об уральцах уже оценили жители Камчатки. URA.RU решило не отставать и посмотреть первую серию сиквела от телеканала ТНТ. Табличка с названием «Екатеринбург», цирк и теперь уже снесенная телебашня в заставке сериала больше не появляются. Единственное, что указывает на местоположение главных героев — код региона на автомобильных номерах, которые периодически мелькают в кадре. Серия же начинается сразу с диалога главы семейства — Гены Букина, который рассказывает якобы психологу о том, как живет их семья сейчас. Он напоминает, что семья переехала из квартиры в свой дом, жена Даша начала увлекаться марафонами и астрологией, дочка Света удачно вышла замуж и уехала из Екатеринбурга, а сын Рома имеет свой бизнес — прокат детских электромобилей. Позже оказывается, что историю Гена рассказывает менеджеру банка в попытке получить рассрочку по кредиту: его он взял на развитие обувного магазина, где раньше сам работал продавцом, а теперь — директором. В банке Букину отказывают и заявляют, что он брал деньги под залог дома, так что вскоре ему придется расстаться со своим жильем. Уйти от коллекторов можно одним способом — Гена лезет в заначку, но Даша уже потратила деньги на марафон желаний. Тогда Букин решается занять у сына и своего коллеги Данилы, но безуспешно, а позже у Ромы украли все электрокары. Парень решает вернуться родителям, то же самое делает Света, которая решили расстаться с богатым мужем. «Я думала, что подписываем свадебные открытки, а мы подписываем свадебный договор, по которому он мне изменять может, а я забрать у него полдома — нет», — жалуется родителям девушка. В дом она вернулась из Москвы вместе со своей дочкой. Параллельно с этим с Букиными пытаются подружиться соседи — зажиточный стоматолог-интеллигент Валера и его жена Катя. Но общего языка найти не получается, тогда Даша говорит: «Они гораздо хуже, чем Лена и Толик (Полено, прошлые соседи по лестничной клетке — прим. URA.RU)». И это не единственная отсылка к ранним сериям «Счастливы вместе»: Даша также тратит деньги Гены и пытается заставить его исполнить супружеский долг, Гена припоминает финал турнира «Кожаный мяч», а Рома — хиты Грандмастера Бита. В день премьеры зрителей будут ждать сразу две серии. В целом новый проект будет состоять из 10 серий с 24-минутным хронометражем. Автором сиквела стал режиссер Сарик Андреасян, о чем стало известно в июле этого года. Помимо основного состава актеров в сериале появятся знакомые персонажи — Кирилл Кондратов вернется к роли продавца обуви Данилы — друга Гены, также в кадре появится любимый пес Букиных — Барон. О том, как проходили съемки сериала — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России 18 декабря начались премьерные показы сериала «Букины» о семье из Екатеринбурга. Первыми новый сезон об уральцах уже оценили жители Камчатки. URA.RU решило не отставать и посмотреть первую серию сиквела от телеканала ТНТ. Табличка с названием «Екатеринбург», цирк и теперь уже снесенная телебашня в заставке сериала больше не появляются. Единственное, что указывает на местоположение главных героев — код региона на автомобильных номерах, которые периодически мелькают в кадре. Серия же начинается сразу с диалога главы семейства — Гены Букина, который рассказывает якобы психологу о том, как живет их семья сейчас. Он напоминает, что семья переехала из квартиры в свой дом, жена Даша начала увлекаться марафонами и астрологией, дочка Света удачно вышла замуж и уехала из Екатеринбурга, а сын Рома имеет свой бизнес — прокат детских электромобилей. Позже оказывается, что историю Гена рассказывает менеджеру банка в попытке получить рассрочку по кредиту: его он взял на развитие обувного магазина, где раньше сам работал продавцом, а теперь — директором. В банке Букину отказывают и заявляют, что он брал деньги под залог дома, так что вскоре ему придется расстаться со своим жильем. Уйти от коллекторов можно одним способом — Гена лезет в заначку, но Даша уже потратила деньги на марафон желаний. Тогда Букин решается занять у сына и своего коллеги Данилы, но безуспешно, а позже у Ромы украли все электрокары. Парень решает вернуться родителям, то же самое делает Света, которая решили расстаться с богатым мужем. «Я думала, что подписываем свадебные открытки, а мы подписываем свадебный договор, по которому он мне изменять может, а я забрать у него полдома — нет», — жалуется родителям девушка. В дом она вернулась из Москвы вместе со своей дочкой. Параллельно с этим с Букиными пытаются подружиться соседи — зажиточный стоматолог-интеллигент Валера и его жена Катя. Но общего языка найти не получается, тогда Даша говорит: «Они гораздо хуже, чем Лена и Толик (Полено, прошлые соседи по лестничной клетке — прим. URA.RU)». И это не единственная отсылка к ранним сериям «Счастливы вместе»: Даша также тратит деньги Гены и пытается заставить его исполнить супружеский долг, Гена припоминает финал турнира «Кожаный мяч», а Рома — хиты Грандмастера Бита. В день премьеры зрителей будут ждать сразу две серии. В целом новый проект будет состоять из 10 серий с 24-минутным хронометражем. Автором сиквела стал режиссер Сарик Андреасян, о чем стало известно в июле этого года. Помимо основного состава актеров в сериале появятся знакомые персонажи — Кирилл Кондратов вернется к роли продавца обуви Данилы — друга Гены, также в кадре появится любимый пес Букиных — Барон. О том, как проходили съемки сериала — в материале URA.RU.