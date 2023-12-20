Неудачный выстрел из гранатомета чуть не убил автора ютуб-блога про оружие. Видео

NYP: ютуб-блогер Ноулз из-за выстрела из гранатомета получил перелом черепа

20 декабря 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

Сам гранатомет был исправен, но выстрел из него оказался бракованным Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Автор YouTube-канала про оружие Адам Ноулз чуть не скончался из-за неудачного выстрела из гранатомета. Он получил ожоги третьей степени, перелом черепа и долгосрочное повреждение нервов. Ноулз со своей командой тестировали выстрелы из оружия. Об этом сообщает New York Post. «У ютубера в руках взорвалась ракетная установка во время неудачных баллистических испытаний. В результате чего он получил перелом черепа и ужасные ожоги», — пишет издание . Также он получил ожоги третьей степени минимум 10% тела, кровоизлияние в мозг, перелом челюсти и долгосрочное повреждение нервов. Мужчина перенес несколько операций, ему пересаживали кожу. На данный момент ютубер уже восстановился. На своем канале Ballistic High Speed Ноулз тестировал выстрелы из гранатомета RPG-7. Мужчина и его команда серьезно готовились к выпуску. Ютубер восстановил оружие и заварил дырку в стволе с помощью профессиональной группы. Гранатомет также был проверен под давлением и с помощью рентгеновских лучей. Никаких проблем не было обнаружено. Но выстрел из оружия оказался бракованным. Гранатомет взорвался в руках у Ноулза, сорвав с его головы защитный шлем и очки.

Автор YouTube-канала про оружие Адам Ноулз чуть не скончался из-за неудачного выстрела из гранатомета. Он получил ожоги третьей степени, перелом черепа и долгосрочное повреждение нервов. Ноулз со своей командой тестировали выстрелы из оружия. Об этом сообщает New York Post. «У ютубера в руках взорвалась ракетная установка во время неудачных баллистических испытаний. В результате чего он получил перелом черепа и ужасные ожоги», — пишет издание. Также он получил ожоги третьей степени минимум 10% тела, кровоизлияние в мозг, перелом челюсти и долгосрочное повреждение нервов. Мужчина перенес несколько операций, ему пересаживали кожу. На данный момент ютубер уже восстановился. На своем канале Ballistic High Speed Ноулз тестировал выстрелы из гранатомета RPG-7. Мужчина и его команда серьезно готовились к выпуску. Ютубер восстановил оружие и заварил дырку в стволе с помощью профессиональной группы. Гранатомет также был проверен под давлением и с помощью рентгеновских лучей. Никаких проблем не было обнаружено. Но выстрел из оружия оказался бракованным. Гранатомет взорвался в руках у Ноулза, сорвав с его головы защитный шлем и очки.