Суд принял к производству иск немецкого производителя настойки к компании «Красное&белое»

07 июня 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Компания холдинга «Красное&белое» стала соответчиком по иску производителя немецкой настойки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Арбитражный суд Москвы принял к производству иск производителя настойки Jagermeister из Германии к компании холдинга «Красное&белое», основанного челябинцем Сергеем Студенниковым, и к заводу «Кристалл» из Калуги. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, сумма претензий составляет почти 315 млн рублей. «Принять исковое заявление истца, поступившее в суд, и возбудить производство по арбитражному делу. Назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 25 июля», — отмечается в определении суда. Иск подала компания «Маст Егермайстер СЕ». Ответчиками выступили московская «Альфа-М», входящая в холдинг «Красное&белое», и «Калужский ликеро-водочный завод „Кристалл“». Суть спора касается нарушенных, как считает истец, исключительных прав на его продукцию. Вначале иск был оставлен без движения. К уплаченной госпошлине в сумме 200 тысяч рублей требовалось доплатить еще 12 тысяч. Нарушения в конце мая были устранены. Кроме указанного иска, Jagermeister начал еще один процесс, где соответчиками выступили тот же «Кристалл» и другая сеть ликеро-водочного ритейла Winestyle из Москвы. В ответном иске калужский завод предъявил немецкому производителю требования на 511 млн рублей. При подготовке материала URA.RU отправил запросы в адрес пресс-службы «Красное&белое» и компании «Маст Егермайстер СЕ». Также ряд вопросов был задан представителям завода «Кристалл». К моменту публикации ответы не поступили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск производителя настойки Jagermeister из Германии к компании холдинга «Красное&белое», основанного челябинцем Сергеем Студенниковым, и к заводу «Кристалл» из Калуги. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, сумма претензий составляет почти 315 млн рублей. «Принять исковое заявление истца, поступившее в суд, и возбудить производство по арбитражному делу. Назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 25 июля», — отмечается в определении суда. Иск подала компания «Маст Егермайстер СЕ». Ответчиками выступили московская «Альфа-М», входящая в холдинг «Красное&белое», и «Калужский ликеро-водочный завод „Кристалл“». Суть спора касается нарушенных, как считает истец, исключительных прав на его продукцию. Вначале иск был оставлен без движения. К уплаченной госпошлине в сумме 200 тысяч рублей требовалось доплатить еще 12 тысяч. Нарушения в конце мая были устранены. Кроме указанного иска, Jagermeister начал еще один процесс, где соответчиками выступили тот же «Кристалл» и другая сеть ликеро-водочного ритейла Winestyle из Москвы. В ответном иске калужский завод предъявил немецкому производителю требования на 511 млн рублей. При подготовке материала URA.RU отправил запросы в адрес пресс-службы «Красное&белое» и компании «Маст Егермайстер СЕ». Также ряд вопросов был задан представителям завода «Кристалл». К моменту публикации ответы не поступили.