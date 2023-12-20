В Златоусте после ремонта открыли памятник погибшим бойцам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, акция памяти, гвоздики, похороны, военная форма
Мемориал торжественно открыли после ремонта 20 декабря Фото:

В Златоусте (Челябинская область) после ремонта 20 декабря открыли памятник погибшим бойцам «Скорбящая мать». Как URA.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии, в составе комплекса появились памятные плиты с выгравированными именами погибших военнослужащих.

«Официально открыли после капремонта мемориальный комплекс „Скорбящая мать“, посвященный погибшим бойцам. В составе мемориала появились памятные плиты с данными по погибших в Афганистане, Чечне и на Донбассе военнослужащих: их имена и годы жизни», — рассказали URA.RU в мэрии.

В рамках проведенных в 2023 году работ возле памятника расширили территорию. К монументу теперь ведут широкие мраморные ступени, выполнен беспрепятственный подход для маломобильных групп населения, сделано освещение.

Мэр Максим Пекарский поблагодарил причастных к изменениям: Героя России Сергея Зяблова, подрядчиков и сотрудников компании «ЛиК». На церемонии открытия присутствовали родственники погибших бойцов, руководители мэрии, депутаты и кадеты.

Мэр Максим Пекарский (в центре) и другие участники почтили память бойцов минутой молчания
Мэр Максим Пекарский (в центре) и другие участники почтили память бойцов минутой молчания
Фото:
Открывали памятник представители военкомата, родственники погибших, кадеты
Открывали памятник представители военкомата, родственники погибших, кадеты
Фото:
Территорию вокруг скульптуры расширили
Территорию вокруг скульптуры расширили
Фото:
Мемориал дополнили плитами с данными о погибших
Мемориал дополнили плитами с данными о погибших
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Златоусте (Челябинская область) после ремонта 20 декабря открыли памятник погибшим бойцам «Скорбящая мать». Как URA.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии, в составе комплекса появились памятные плиты с выгравированными именами погибших военнослужащих. «Официально открыли после капремонта мемориальный комплекс „Скорбящая мать“, посвященный погибшим бойцам. В составе мемориала появились памятные плиты с данными по погибших в Афганистане, Чечне и на Донбассе военнослужащих: их имена и годы жизни», — рассказали URA.RU в мэрии. В рамках проведенных в 2023 году работ возле памятника расширили территорию. К монументу теперь ведут широкие мраморные ступени, выполнен беспрепятственный подход для маломобильных групп населения, сделано освещение. Мэр Максим Пекарский поблагодарил причастных к изменениям: Героя России Сергея Зяблова, подрядчиков и сотрудников компании «ЛиК». На церемонии открытия присутствовали родственники погибших бойцов, руководители мэрии, депутаты и кадеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...