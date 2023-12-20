Мемориал торжественно открыли после ремонта 20 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) после ремонта 20 декабря открыли памятник погибшим бойцам «Скорбящая мать». Как URA.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии, в составе комплекса появились памятные плиты с выгравированными именами погибших военнослужащих.

«Официально открыли после капремонта мемориальный комплекс „Скорбящая мать“, посвященный погибшим бойцам. В составе мемориала появились памятные плиты с данными по погибших в Афганистане, Чечне и на Донбассе военнослужащих: их имена и годы жизни», — рассказали URA.RU в мэрии.

В рамках проведенных в 2023 году работ возле памятника расширили территорию. К монументу теперь ведут широкие мраморные ступени, выполнен беспрепятственный подход для маломобильных групп населения, сделано освещение.

Мэр Максим Пекарский поблагодарил причастных к изменениям: Героя России Сергея Зяблова, подрядчиков и сотрудников компании «ЛиК». На церемонии открытия присутствовали родственники погибших бойцов, руководители мэрии, депутаты и кадеты.

Мэр Максим Пекарский (в центре) и другие участники почтили память бойцов минутой молчания Фото: пресс-служба мэрии Златоуста

Открывали памятник представители военкомата, родственники погибших, кадеты Фото: пресс-служба мэрии Златоуста

Территорию вокруг скульптуры расширили Фото: пресс-служба мэрии Златоуста