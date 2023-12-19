Отбившегося от стаи фламинго, которого нашла и приютила жительница поселка Светлый, забрали на передержку в местный мини-зоопарк районного центра «Созвездие». Краснокнижную птицу обеспечили вольером и необходимыми удобствами, сообщила URA.RU замдиректора мини-зоопарка Ирина Жиганова.
«Фламинго в сопровождении приютившей его у себя женщины привезли сотрудники окружного Природнадзора. В мини-зоопарк птицу взяли на передержку на неопределенный срок. Из-за погодных условий фламинго пока что не могут транспортировать. Сейчас за его здоровьем наблюдает зооинженер», — рассказала Жиганова.
Экзотического гостя поместили в отдельный вольер с удобствами. «Птица чувствует себя хорошо, живет в отдельном вольере, где есть мини-бассейн для купания. Кормят фламинго рыбой, капустой, морковкой, свеклой, специализированным комбикормом», — добавила Жиганова.
Фламинго также подарили на память штаны, которые ему дала жительница Светлого. Имя птице пока что не дали.
Отбившегося от стаи фламинго, которого нашла и приютила жительница поселка Светлый, забрали на передержку в местный мини-зоопарк
Отбившегося от стаи фламинго, которого нашла и приютила жительница поселка Светлый, забрали на передержку в местный мини-зоопарк районного центра «Созвездие». Краснокнижную птицу обеспечили вольером и необходимыми удобствами, сообщила URA.RU замдиректора мини-зоопарка Ирина Жиганова.
«Фламинго в сопровождении приютившей его у себя женщины привезли сотрудники окружного Природнадзора. В мини-зоопарк птицу взяли на передержку на неопределенный срок. Из-за погодных условий фламинго пока что не могут транспортировать. Сейчас за его здоровьем наблюдает зооинженер», — рассказала Жиганова.
Экзотического гостя поместили в отдельный вольер с удобствами. «Птица чувствует себя хорошо, живет в отдельном вольере, где есть мини-бассейн для купания. Кормят фламинго рыбой, капустой, морковкой, свеклой, специализированным комбикормом», — добавила Жиганова.
Фламинго также подарили на память штаны, которые ему дала жительница Светлого. Имя птице пока что не дали.