19 декабря 2023

Потерявшегося в ХМАО фламинго забрали на передержку в зоопарк. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Чехия, Прага, разное, зоопарк, фламинго
Фламинго, которого приютила жительница поселка Светлый, забрали на передержку в местный мини-зоопарк Фото:

Отбившегося от стаи фламинго, которого нашла и приютила жительница поселка Светлый, забрали на передержку в местный мини-зоопарк районного центра «Созвездие». Краснокнижную птицу обеспечили вольером и необходимыми удобствами, сообщила URA.RU замдиректора мини-зоопарка Ирина Жиганова.

«Фламинго в сопровождении приютившей его у себя женщины привезли сотрудники окружного Природнадзора. В мини-зоопарк птицу взяли на передержку на неопределенный срок. Из-за погодных условий фламинго пока что не могут транспортировать. Сейчас за его здоровьем наблюдает зооинженер», — рассказала Жиганова.

Экзотического гостя поместили в отдельный вольер с удобствами. «Птица чувствует себя хорошо, живет в отдельном вольере, где есть мини-бассейн для купания. Кормят фламинго рыбой, капустой, морковкой, свеклой, специализированным комбикормом», — добавила Жиганова.

Фламинго также подарили на память штаны, которые ему дала жительница Светлого. Имя птице пока что не дали.

Отбившегося от стаи фламинго, которого нашла и приютила жительница поселка Светлый, забрали на передержку в местный мини-зоопарк
Отбившегося от стаи фламинго, которого нашла и приютила жительница поселка Светлый, забрали на передержку в местный мини-зоопарк
Фото:

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Отбившегося от стаи фламинго, которого нашла и приютила жительница поселка Светлый, забрали на передержку в местный мини-зоопарк районного центра «Созвездие». Краснокнижную птицу обеспечили вольером и необходимыми удобствами, сообщила URA.RU замдиректора мини-зоопарка Ирина Жиганова. «Фламинго в сопровождении приютившей его у себя женщины привезли сотрудники окружного Природнадзора. В мини-зоопарк птицу взяли на передержку на неопределенный срок. Из-за погодных условий фламинго пока что не могут транспортировать. Сейчас за его здоровьем наблюдает зооинженер», — рассказала Жиганова. Экзотического гостя поместили в отдельный вольер с удобствами. «Птица чувствует себя хорошо, живет в отдельном вольере, где есть мини-бассейн для купания. Кормят фламинго рыбой, капустой, морковкой, свеклой, специализированным комбикормом», — добавила Жиганова. Фламинго также подарили на память штаны, которые ему дала жительница Светлого. Имя птице пока что не дали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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