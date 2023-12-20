От челябинского министерства требуют остановить выбор эвакуатора машин

21 декабря 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

УФАС приостановило конкурс миндора по выбору эвакуаторов транспорта Фото: Денис Моргунов © URA.RU От министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области потребовали остановить конкурс по выбору подрядчиков на эвакуацию машин в четырех районах региона. Как следует из поданной в УФАС жалобы компании «Спецтехника», участника не устроило требование предложить свои цены на 2023 год. «В конкурсной документации указано, что договор вступает в силу с 13 марта 2024 года и действует до 31 декабря 2026 года включительно. Следовательно, требование к участникам об указании в заявке тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 2023 год является незаконным», — отмечено в жалобе. Подрядчиков выбирают для работы в Чебаркуле, Варненском, Уйском и Еманжелинском районах. Изначально предполагалось, что заявки можно подавать до конца декабря. Итоги планировали подвести в середине февраля. Базовый тариф на перемещение в 2024 году предполагает стоимость в 2753 рубля за единицу транспорта, в 2026 году — 2978 рублей. Цены за хранение прописаны отдельно, они зависят от категории машины. УФАС приостановило торги. На 25 декабря намечено рассмотрение претензии. От министерства ждут, что ведомство предоставит затребованную документацию. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу миндора. К моменту публикации ответа не последовало. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

От министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области потребовали остановить конкурс по выбору подрядчиков на эвакуацию машин в четырех районах региона. Как следует из поданной в УФАС жалобы компании «Спецтехника», участника не устроило требование предложить свои цены на 2023 год. «В конкурсной документации указано, что договор вступает в силу с 13 марта 2024 года и действует до 31 декабря 2026 года включительно. Следовательно, требование к участникам об указании в заявке тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 2023 год является незаконным», — отмечено в жалобе. Подрядчиков выбирают для работы в Чебаркуле, Варненском, Уйском и Еманжелинском районах. Изначально предполагалось, что заявки можно подавать до конца декабря. Итоги планировали подвести в середине февраля. Базовый тариф на перемещение в 2024 году предполагает стоимость в 2753 рубля за единицу транспорта, в 2026 году — 2978 рублей. Цены за хранение прописаны отдельно, они зависят от категории машины. УФАС приостановило торги. На 25 декабря намечено рассмотрение претензии. От министерства ждут, что ведомство предоставит затребованную документацию. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу миндора. К моменту публикации ответа не последовало.