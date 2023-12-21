Челябинца, убившего тещу подушкой, отправили в колонию

21 декабря 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Мужчину приговорили к 8,5 годам в колонии строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Уйского района Челябинской области приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство подушкой своей тещи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе районного суда. «Суд признал мужчину виновным по статье 105 УК РФ (убийство). В ходе конфликта он задушил тещу подушкой, вывез тело в лес, поджог и прикопал. Позже сознался в содеянном. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 лет в колонии строгого режима», — уточнили в пресс-службе. На судебном заседании мужчина вину признал полностью, от дачи показаний отказался. Приговор в законную силу не вступил. Обвиненный напал на женщину в июне во время совместного распития алкоголя. Причины конфликта между 23-летним мужчиной и его тещей не уточняются. В августе была собрана достаточная доказательная база, после чего уголовное дело направилось на рассмотрение в суд.

Житель Уйского района Челябинской области приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство подушкой своей тещи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе районного суда. «Суд признал мужчину виновным по статье 105 УК РФ (убийство). В ходе конфликта он задушил тещу подушкой, вывез тело в лес, поджог и прикопал. Позже сознался в содеянном. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 лет в колонии строгого режима», — уточнили в пресс-службе. На судебном заседании мужчина вину признал полностью, от дачи показаний отказался. Приговор в законную силу не вступил. Обвиненный напал на женщину в июне во время совместного распития алкоголя. Причины конфликта между 23-летним мужчиной и его тещей не уточняются. В августе была собрана достаточная доказательная база, после чего уголовное дело направилось на рассмотрение в суд.