21 декабря 2023

Минобороны создает в Свердловской области роту операторов БПЛА. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, разведчик бпла, дрон военный
В Елани начинают готовить операторов беспилотников Фото:

Воинская часть в Елани станет первой в Центральном военном округе Минобороны РФ, где начнут готовить операторов БПЛА. Здесь открыли учебный центр и построили новую полосу для полетов на FPV-дронах (first-person view, «вид от первого лица»). Сперва в центре подготовят инструкторов, а те в дальнейшем будут учить «пилотов», рассказали URA.RU представители воинской части.

«Программа начинается с лекционных занятий, затем идет обучение на симуляторах, после этого — полеты на полигоне. Будем готовить специалистов под разные дроны — разведывательные, FPV-дроны, ударные», — поделился собеседник.

Среди учеников — добровольцы, пришедшие служить по контракту. Среди инструкторов есть те, кто уже прошел профильное обучение или имеет боевой опыт. Знания им передают сотрудники центра специальной подготовки «Каскад — Урал» из Екатеринбурга. С самого начала СВО они бесплатно обучают бойцов различных спецподразделений не только управлению дронами, но и тактической медицине и военной стратегии. Несколько раз в неделю специалисты центра приезжают в Елань, рассказывают про устройство БПЛА, учат ими управлять, привозят необходимую технику — например, созданный ими дрон-камикадзе «Огурец».

«Часть наших специалистов имеют опыт на передовой, аккумулируют его в единую базу знаний, которую эффективно передают ребятам. Потребность в операторах FPV-дронов на фронте высокая. Когда в составе роты есть несколько „пилотов“, это очень помогает в наступлении. Согласование выхода артиллерии занимает время, а развертывание радиоуправляемого снаряда занимает до пяти минут. Экономия времени значительная, плюс мы сохраняем наших ребят», — делится гендиректор «Каскад — Урал» Антон Федорович.

Ранее URA.RU сообщало, что специалисты «Каскад — Урал» придумали приложение для связи бойцов на фронте, которое работает через обычную радиосвязь. Также они разработали дрон-камикадзе «Огурец», который активно применяется на направлении Сватово — Кременная.

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Воинская часть в Елани станет первой в Центральном военном округе Минобороны РФ, где начнут готовить операторов БПЛА. Здесь открыли учебный центр и построили новую полосу для полетов на FPV-дронах (first-person view, «вид от первого лица»). Сперва в центре подготовят инструкторов, а те в дальнейшем будут учить «пилотов», рассказали URA.RU представители воинской части. «Программа начинается с лекционных занятий, затем идет обучение на симуляторах, после этого — полеты на полигоне. Будем готовить специалистов под разные дроны — разведывательные, FPV-дроны, ударные», — поделился собеседник. Среди учеников — добровольцы, пришедшие служить по контракту. Среди инструкторов есть те, кто уже прошел профильное обучение или имеет боевой опыт. Знания им передают сотрудники центра специальной подготовки «Каскад — Урал» из Екатеринбурга. С самого начала СВО они бесплатно обучают бойцов различных спецподразделений не только управлению дронами, но и тактической медицине и военной стратегии. Несколько раз в неделю специалисты центра приезжают в Елань, рассказывают про устройство БПЛА, учат ими управлять, привозят необходимую технику — например, созданный ими дрон-камикадзе «Огурец». «Часть наших специалистов имеют опыт на передовой, аккумулируют его в единую базу знаний, которую эффективно передают ребятам. Потребность в операторах FPV-дронов на фронте высокая. Когда в составе роты есть несколько „пилотов“, это очень помогает в наступлении. Согласование выхода артиллерии занимает время, а развертывание радиоуправляемого снаряда занимает до пяти минут. Экономия времени значительная, плюс мы сохраняем наших ребят», — делится гендиректор «Каскад — Урал» Антон Федорович. Ранее URA.RU сообщало, что специалисты «Каскад — Урал» придумали приложение для связи бойцов на фронте, которое работает через обычную радиосвязь. Также они разработали дрон-камикадзе «Огурец», который активно применяется на направлении Сватово — Кременная.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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