Минобороны создает в Свердловской области роту операторов БПЛА. Видео

22 декабря 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

В Елани начинают готовить операторов беспилотников Фото: Сергей Русанов © URA.RU Воинская часть в Елани станет первой в Центральном военном округе Минобороны РФ, где начнут готовить операторов БПЛА. Здесь открыли учебный центр и построили новую полосу для полетов на FPV-дронах (first-person view, «вид от первого лица»). Сперва в центре подготовят инструкторов, а те в дальнейшем будут учить «пилотов», рассказали URA.RU представители воинской части. «Программа начинается с лекционных занятий, затем идет обучение на симуляторах, после этого — полеты на полигоне. Будем готовить специалистов под разные дроны — разведывательные, FPV-дроны, ударные», — поделился собеседник. Среди учеников — добровольцы, пришедшие служить по контракту. Среди инструкторов есть те, кто уже прошел профильное обучение или имеет боевой опыт. Знания им передают сотрудники центра специальной подготовки «Каскад — Урал» из Екатеринбурга. С самого начала СВО они бесплатно обучают бойцов различных спецподразделений не только управлению дронами, но и тактической медицине и военной стратегии. Несколько раз в неделю специалисты центра приезжают в Елань, рассказывают про устройство БПЛА, учат ими управлять, привозят необходимую технику — например, созданный ими дрон-камикадзе «Огурец». «Часть наших специалистов имеют опыт на передовой, аккумулируют его в единую базу знаний, которую эффективно передают ребятам. Потребность в операторах FPV-дронов на фронте высокая. Когда в составе роты есть несколько „пилотов“, это очень помогает в наступлении. Согласование выхода артиллерии занимает время, а развертывание радиоуправляемого снаряда занимает до пяти минут. Экономия времени значительная, плюс мы сохраняем наших ребят», — делится гендиректор «Каскад — Урал» Антон Федорович. Ранее URA.RU сообщало, что специалисты «Каскад — Урал» придумали приложение для связи бойцов на фронте, которое работает через обычную радиосвязь. Также они разработали дрон-камикадзе «Огурец», который активно применяется на направлении Сватово — Кременная. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Воинская часть в Елани станет первой в Центральном военном округе Минобороны РФ, где начнут готовить операторов БПЛА. Здесь открыли учебный центр и построили новую полосу для полетов на FPV-дронах (first-person view, «вид от первого лица»). Сперва в центре подготовят инструкторов, а те в дальнейшем будут учить «пилотов», рассказали URA.RU представители воинской части. «Программа начинается с лекционных занятий, затем идет обучение на симуляторах, после этого — полеты на полигоне. Будем готовить специалистов под разные дроны — разведывательные, FPV-дроны, ударные», — поделился собеседник. Среди учеников — добровольцы, пришедшие служить по контракту. Среди инструкторов есть те, кто уже прошел профильное обучение или имеет боевой опыт. Знания им передают сотрудники центра специальной подготовки «Каскад — Урал» из Екатеринбурга. С самого начала СВО они бесплатно обучают бойцов различных спецподразделений не только управлению дронами, но и тактической медицине и военной стратегии. Несколько раз в неделю специалисты центра приезжают в Елань, рассказывают про устройство БПЛА, учат ими управлять, привозят необходимую технику — например, созданный ими дрон-камикадзе «Огурец». «Часть наших специалистов имеют опыт на передовой, аккумулируют его в единую базу знаний, которую эффективно передают ребятам. Потребность в операторах FPV-дронов на фронте высокая. Когда в составе роты есть несколько „пилотов“, это очень помогает в наступлении. Согласование выхода артиллерии занимает время, а развертывание радиоуправляемого снаряда занимает до пяти минут. Экономия времени значительная, плюс мы сохраняем наших ребят», — делится гендиректор «Каскад — Урал» Антон Федорович. Ранее URA.RU сообщало, что специалисты «Каскад — Урал» придумали приложение для связи бойцов на фронте, которое работает через обычную радиосвязь. Также они разработали дрон-камикадзе «Огурец», который активно применяется на направлении Сватово — Кременная.