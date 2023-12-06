В зоне СВО начали применять дрон-камикадзе «Огурец», сделанный свердловчанами. Фото

07 декабря 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Дрон-камикадзе сделала компания из Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржцы разработали дрон-камикадзе «Огурец», который может переносить до 2,5 килограммов взрывчатки на расстояние до пяти километров. Его применяют в направлении Сватово — Кременная, рассказали URA.RU разработчики — специалисты центра «Каскад — Урал». «Первый прототип появился еще зимой 2022 года. Это семидюймовый FPV-дрон, который может переносить боеприпас весом до 2,5 кг на расстояние до пяти километров. Он до сих пор улучшается, дорабатывается. Задача, которую ставим — научить его уходить от защиты РЭБ (радиоэлектронной борьбы, — прим. URA.RU)», — поделились разработчики. Жители Свердловской области часто придумывают полезные разработки для фронта. В частности, URA.RU рассказывало о компании MalahiTeam из Екатеринбурга, которая сделала прибор для обнаружения вражеских дронов, а также про разработчиков «глушилок» для беспилотников весом 350 граммов, который работает «в зенит» и невидим противнику Фото: разработчики «Огурца» Фото: разработчики «Огурца»

Екатеринбуржцы разработали дрон-камикадзе «Огурец», который может переносить до 2,5 килограммов взрывчатки на расстояние до пяти километров. Его применяют в направлении Сватово — Кременная, рассказали URA.RU разработчики — специалисты центра «Каскад — Урал». «Первый прототип появился еще зимой 2022 года. Это семидюймовый FPV-дрон, который может переносить боеприпас весом до 2,5 кг на расстояние до пяти километров. Он до сих пор улучшается, дорабатывается. Задача, которую ставим — научить его уходить от защиты РЭБ (радиоэлектронной борьбы, — прим. URA.RU)», — поделились разработчики. Жители Свердловской области часто придумывают полезные разработки для фронта. В частности, URA.RU рассказывало о компании MalahiTeam из Екатеринбурга, которая сделала прибор для обнаружения вражеских дронов, а также про разработчиков «глушилок» для беспилотников весом 350 граммов, который работает «в зенит» и невидим противнику