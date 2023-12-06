Екатеринбуржцы разработали дрон-камикадзе «Огурец», который может переносить до 2,5 килограммов взрывчатки на расстояние до пяти километров. Его применяют в направлении Сватово — Кременная, рассказали URA.RU разработчики — специалисты центра «Каскад — Урал».
«Первый прототип появился еще зимой 2022 года. Это семидюймовый FPV-дрон, который может переносить боеприпас весом до 2,5 кг на расстояние до пяти километров. Он до сих пор улучшается, дорабатывается. Задача, которую ставим — научить его уходить от защиты РЭБ (радиоэлектронной борьбы, — прим. URA.RU)», — поделились разработчики.
Жители Свердловской области часто придумывают полезные разработки для фронта. В частности, URA.RU рассказывало о компании MalahiTeam из Екатеринбурга, которая сделала прибор для обнаружения вражеских дронов, а также про разработчиков «глушилок» для беспилотников весом 350 граммов, который работает «в зенит» и невидим противнику
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