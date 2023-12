Свердловчане завалили Convex звонками, чтобы похвалить за обход санкций. Фото

22 декабря 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

Абонентов уральского провайдера порадовала новость о том, что они успешно обходят санкции Фото: Георгий Бергал © URA.RU После новости в New York Times о том, что уральский провайдер Convex нашел способ обходить санкционные запреты и покупать американское оборудование, абоненты компании завалили офис звонками. Они высказывали слова поддержки, сообщили URA.RU представители Convex. «Абоненты оборвали нам телефон, высказывая слова поддержки — буквально тысячи звонков, сотни лайков и комментариев в соцсетях. Такого шквала добрых слов в свой адрес мы давно не получали. Наверное со времен бесплатных концертов в „Телеклубе“ в честь дня рождения компании в 2011 году со „Смысловыми галлюцинациями“ и в 2013 году — с „Ногу свело“», — рассказал собеседник. Ранее в газете The New York Times вышла статья, в которой рассказали о том, что Convex использует сетевую технику Cisco, которую США запрещают экспортировать в Россию. По данным издания, в марте 2022 года компания установила санкционное оборудование в офисе ФСБ в Екатеринбурге. В Convex ответили, что не видят в этом ничего страшного. После новости о том, что Convex успешно обходит санкции, количество звонков от абонентов выросло с 7908 до 9687 за сутки Фото предоставлено Convex

После новости в New York Times о том, что уральский провайдер Convex нашел способ обходить санкционные запреты и покупать американское оборудование, абоненты компании завалили офис звонками. Они высказывали слова поддержки, сообщили URA.RU представители Convex. «Абоненты оборвали нам телефон, высказывая слова поддержки — буквально тысячи звонков, сотни лайков и комментариев в соцсетях. Такого шквала добрых слов в свой адрес мы давно не получали. Наверное со времен бесплатных концертов в „Телеклубе“ в честь дня рождения компании в 2011 году со „Смысловыми галлюцинациями“ и в 2013 году — с „Ногу свело“», — рассказал собеседник. Ранее в газете The New York Times вышла статья, в которой рассказали о том, что Convex использует сетевую технику Cisco, которую США запрещают экспортировать в Россию. По данным издания, в марте 2022 года компания установила санкционное оборудование в офисе ФСБ в Екатеринбурге. В Convex ответили, что не видят в этом ничего страшного.