В Convex устроили проверку после утечки данных в New York Times

21 декабря 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Журналисты New York Times удивились, что уральские провайдер смог найти санкционное оборудование Фото: Георгий Бергал © URA.RU Представители уральского провайдера Convex отреагировали на новость New York Times, в которой их обвинили в покупке санкционного оборудования и установке его в кабинете ФСБ в Екатеринбурге. В беседе с URA.RU они рассказали, что устроили проверку и пришли к выводу, что утечки информации в компании не было. «То, что телекоммуникационные компании умеют обходить санкции, это не новость. Ставили ли мы санкционное оборудование в офис ФСБ? New York Times виднее. Зарубежные издания регулярно делают такие вбросы, не только про нас. Мы провели проверку и выяснили, что утечки данных в компании не было», — поделился собеседник. По его словам, стоимость закупки зарубежного оборудования после введения санкций не сильно увеличилась, поднялась лишь на уровень инфляции. Проблем с поставками у компании нет. New York Times выпустили статью, в которой рассказали о том, что Convex использует использовании сетевую технику Cisco, которую США запрещает экспортировать в Россию. По данным издания, в марте 2022 года компания установила санкционное оборудование в офисе ФСБ в Екатеринбурге.

