Общество Работа Средняя зарплата свердловчан выросла на 18,5% за год 23 декабря 2023 в 14:14 Размер текста - 17 + Зарплаты указаны до вычета подоходного налога (13%) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Средняя зарплата в Свердловской области за период с октября 2022 года по октябрь 2023 года выросла на 18,5%. Она достигла уровня в 65 910 рублей, следует из данных Свердловскстата. Самая большая зарплата в регионе у сотрудников финансовых и страховых фирм — 110 242 рубля за месяц. Высокие зарплаты также получают свердловские программисты (103 816 рублей) и научные сотрудники, которые зарабатывают около 103 252 рублей. Заметный рост показали доходы специалистов в области добычи полезных ископаемых — 25,6 процентов и финансистов — 21,2%. Самая скромная зарплата у работников гостиничной сферы — 36 621 рубль, работников сельскохозяйственной сферы — 48 945 рублей и у сотрудников сферы образования — 50 564 рубля. Работники водоснабжения, утилизации отходов и загрязнений в среднем получают 49 702 рубля до вычета налогов. Средняя зарплата в Свердловской области за период с октября 2022 года по октябрь 2023 года выросла на 18,5%. Она достигла уровня в 65 910 рублей, следует из данных Свердловскстата. Самая большая зарплата в регионе у сотрудников финансовых и страховых фирм — 110 242 рубля за месяц. Высокие зарплаты также получают свердловские программисты (103 816 рублей) и научные сотрудники, которые зарабатывают около 103 252 рублей. Заметный рост показали доходы специалистов в области добычи полезных ископаемых — 25,6 процентов и финансистов — 21,2%. Самая скромная зарплата у работников гостиничной сферы — 36 621 рубль, работников сельскохозяйственной сферы — 48 945 рублей и у сотрудников сферы образования — 50 564 рубля. Работники водоснабжения, утилизации отходов и загрязнений в среднем получают 49 702 рубля до вычета налогов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям