22 декабря 2023

Средняя зарплата свердловчан выросла на 18,5% за год

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплаты указаны до вычета подоходного налога (13%) Фото:

Средняя зарплата в Свердловской области за период с октября 2022 года по октябрь 2023 года выросла на 18,5%. Она достигла уровня в 65 910 рублей, следует из данных Свердловскстата.

Самая большая зарплата в регионе у сотрудников финансовых и страховых фирм — 110 242 рубля за месяц. Высокие зарплаты также получают свердловские программисты (103 816 рублей) и научные сотрудники, которые зарабатывают около 103 252 рублей. Заметный рост показали доходы специалистов в области добычи полезных ископаемых — 25,6 процентов и финансистов — 21,2%.

Самая скромная зарплата у работников гостиничной сферы — 36 621 рубль, работников сельскохозяйственной сферы — 48 945 рублей и у сотрудников сферы образования — 50 564 рубля. Работники водоснабжения, утилизации отходов и загрязнений в среднем получают 49 702 рубля до вычета налогов.

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Средняя зарплата в Свердловской области за период с октября 2022 года по октябрь 2023 года выросла на 18,5%. Она достигла уровня в 65 910 рублей, следует из данных Свердловскстата. Самая большая зарплата в регионе у сотрудников финансовых и страховых фирм — 110 242 рубля за месяц. Высокие зарплаты также получают свердловские программисты (103 816 рублей) и научные сотрудники, которые зарабатывают около 103 252 рублей. Заметный рост показали доходы специалистов в области добычи полезных ископаемых — 25,6 процентов и финансистов — 21,2%. Самая скромная зарплата у работников гостиничной сферы — 36 621 рубль, работников сельскохозяйственной сферы — 48 945 рублей и у сотрудников сферы образования — 50 564 рубля. Работники водоснабжения, утилизации отходов и загрязнений в среднем получают 49 702 рубля до вычета налогов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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