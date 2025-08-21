Боксер Александр Дорофеев (родом из Асбеста) по прозвищу «Танк» вышел в финал чемпионата России. Он проведет бой против краснодарца Давида Сурова в тяжелом весе (92+ кг), сообщили в пресс-службе свердловской федерации бокса.
«Александр [Дорофеев] будет сражаться за пояс чемпиона с соперником из Краснодарского края Давидом Суровым в весовой категории 92+ килограмма», — говорится в сообщении. За победу в финале, кроме денежного приза в три миллиона рублей, полагается новый автомобиль. Машину также подарят лучшему болельщику.
В полуфинале асбестовец одолел серебрянного призера прошлого турнира — Святослава Тетерина (Рязанская область). Его соперник превзошел столичного бойца Кирилла Беленкова.
Ранее URA.RU писало о выступлении рэпера Леши Свика на открытии чемпионата России по боксу в Екатеринбурге. Артист удивил зрителей тем, что переместился со сцены на ринг по ходу концерта.
