В Екатеринбург прилетел помощник Путина, УрФУ удалил пост об этом. Фото

23 декабря 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

На фото Максим Орешкин второй слева Фото: пресс-служба УрФУ В Екатеринбург прилетел помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин. В компании губернатора Евгения Куйвашева, ректора Виктора Кокшарова и гендиректора «Синары-Девелопмент» Тимура Уфимцева он осмотрел новый кампус Уральского федерального университета (УрФУ) в Новокольцовском микрорайоне. Об этом сообщили в официальном telegram-канале вуза. А потом внезапно удалили пост. URA.RU обнаружило его в архиве. «В Новокольцовском Максим Орешкин осмотрел общественный центр, где с октября проходят занятия наших студентов, манеж и общежития. Помощник президента ознакомился с ходом строительства второй очереди кампуса и оценил разработку студентов радиофака: в новом здании института, которое еще возводят, уже можно побывать благодаря VR-технологиям», — говорится в удаленном посте. Отмечается, что первый этап кампуса — с общежитиями, общественным и медицинским центрами, тренировочным полем — сдали в 2023 году, к Международному фестивалю университетского спорта. Второй этап — строительство трех учебных корпусов УрФУ — планируют завершить в 2025-м. 21 декабря Орешкин в таком же режиме оценивал новый студенческий кампус в Калининграде. В статусе помощника главы государства он курирует социально-экономический сектор. Фото: пресс-служба УрФУ Ректор УрФУ Виктор Кокшаров Фото: пресс-служба УрФУ Пост о визите Орешкина пресс-служба УрФУ удалила. На ресурсах свердловского правительства информации о визите пока нет Скриншот

В Екатеринбург прилетел помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин. В компании губернатора Евгения Куйвашева, ректора Виктора Кокшарова и гендиректора «Синары-Девелопмент» Тимура Уфимцева он осмотрел новый кампус Уральского федерального университета (УрФУ) в Новокольцовском микрорайоне. Об этом сообщили в официальном telegram-канале вуза. А потом внезапно удалили пост. URA.RU обнаружило его в архиве. «В Новокольцовском Максим Орешкин осмотрел общественный центр, где с октября проходят занятия наших студентов, манеж и общежития. Помощник президента ознакомился с ходом строительства второй очереди кампуса и оценил разработку студентов радиофака: в новом здании института, которое еще возводят, уже можно побывать благодаря VR-технологиям», — говорится в удаленном посте. Отмечается, что первый этап кампуса — с общежитиями, общественным и медицинским центрами, тренировочным полем — сдали в 2023 году, к Международному фестивалю университетского спорта. Второй этап — строительство трех учебных корпусов УрФУ — планируют завершить в 2025-м. 21 декабря Орешкин в таком же режиме оценивал новый студенческий кампус в Калининграде. В статусе помощника главы государства он курирует социально-экономический сектор.