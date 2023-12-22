В Нижневартовске из-за погоды закрыли катки

в городе закрыто шесть муниципальных катков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) из-за погодных условий шесть муниципальных катков закрыли 23 декабря. Об этом в соцсети сообщили в городской Дирекции спортивных сооружений.

«Внимание! В связи с погодными условиями и техническим состоянием, шесть муниципальных катков сегодня не работают», — сообщается в telegram-канале организации. В городе закрыты катки по адресам: Маршала Жукова 3/1, Проспект Победы 19/1, Дружбы Народов 7/1, Пермская 23А, роллердром по 60 лет Октября.

Жители Нижневартовска отмечают, что из-за плюсовых температур начал таять еще официально не открывшийся ледовый городок. Потепление в округе продержится минимум до конца выходных.