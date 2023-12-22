22 декабря 2023

В резиденции челябинского губернатора собрались талантливые дети. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Резиденция губернатора Челябинской области. Челябинск, правительство челябинской области, табличка
Прием талантливых челябинских детей прошел в резиденции губернатора Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной в своей резиденции поздравил с Новым годом талантливых детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

«В резиденции губернатора собрались 55 талантливых детей от 11 до 14 лет со всей Челябинской области. На прием приглашены победители и призеры гражданско-патриотических мероприятий, участники патриотических объединений и обучающиеся кадетских классов», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области в своем telegram-канале.

Дети пообщались с главой региона и его супругой. Также сразились в квизе за звание суперэрудитов, где главными темами для вопросов стали Челябинская область и наступающий Новый год. Ребятам посмотрели праздничный концерт, на котором выступил участник телешоу «Голос. Дети» и «Голос. Уже не дети» Akmal`.

Губернатор вместе с супругой поздравили талантливых детей с Новым годом
Губернатор вместе с супругой поздравили талантливых детей с Новым годом
Прием талантливых детей прошел в резиденции губернатора Челябинской области
Прием талантливых детей прошел в резиденции губернатора Челябинской области

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной в своей резиденции поздравил с Новым годом талантливых детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. «В резиденции губернатора собрались 55 талантливых детей от 11 до 14 лет со всей Челябинской области. На прием приглашены победители и призеры гражданско-патриотических мероприятий, участники патриотических объединений и обучающиеся кадетских классов», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области в своем telegram-канале. Дети пообщались с главой региона и его супругой. Также сразились в квизе за звание суперэрудитов, где главными темами для вопросов стали Челябинская область и наступающий Новый год. Ребятам посмотрели праздничный концерт, на котором выступил участник телешоу «Голос. Дети» и «Голос. Уже не дети» Akmal`.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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