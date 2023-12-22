В резиденции челябинского губернатора собрались талантливые дети. Фото

23 декабря 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Прием талантливых челябинских детей прошел в резиденции губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной в своей резиденции поздравил с Новым годом талантливых детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. «В резиденции губернатора собрались 55 талантливых детей от 11 до 14 лет со всей Челябинской области. На прием приглашены победители и призеры гражданско-патриотических мероприятий, участники патриотических объединений и обучающиеся кадетских классов», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области в своем telegram-канале. Дети пообщались с главой региона и его супругой. Также сразились в квизе за звание суперэрудитов, где главными темами для вопросов стали Челябинская область и наступающий Новый год. Ребятам посмотрели праздничный концерт, на котором выступил участник телешоу «Голос. Дети» и «Голос. Уже не дети» Akmal`. Губернатор вместе с супругой поздравили талантливых детей с Новым годом Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области Прием талантливых детей прошел в резиденции губернатора Челябинской области Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной в своей резиденции поздравил с Новым годом талантливых детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. «В резиденции губернатора собрались 55 талантливых детей от 11 до 14 лет со всей Челябинской области. На прием приглашены победители и призеры гражданско-патриотических мероприятий, участники патриотических объединений и обучающиеся кадетских классов», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области в своем telegram-канале. Дети пообщались с главой региона и его супругой. Также сразились в квизе за звание суперэрудитов, где главными темами для вопросов стали Челябинская область и наступающий Новый год. Ребятам посмотрели праздничный концерт, на котором выступил участник телешоу «Голос. Дети» и «Голос. Уже не дети» Akmal`.