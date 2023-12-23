23 декабря 2023

В Екатеринбурге инспекторы за три дня выявили более 100 автомобилистов-должников

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проверка на дороге, камера видеонаблюдения, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, жезл дпс, дорожная безопасность, dozor
В ходе рейдов два автомобиля были арестованы судебными приставами Фото:

В Екатеринбурге за три дня сотрудники Госавтоинспекции совместно с сотрудниками ФССП (Федеральная служба судебных приставов) привлекли к административной ответственности 127 автомобилистов, которые не оплатили штрафы. Об этом рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.

«Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга совместно с сотрудниками федеральной службы судебных приставов подвели итоги профилактического мероприятия „Должник“. Мероприятие проходило три дня, в ходе которых сотрудники полиции к административной ответственности за неуплату штрафов привлекли 127 водителей, два транспортных средства арестованы сотрудниками судебных приставов», — сказано в сообщении telegram-канала «ГИБДД Екатеринбурга».

Инспекторы призвали граждан с неоплаченными штрафами оплачивать их в срок во избежание негативных последствий. «Лица, вовремя не оплатившие административные штрафы, привлекаются к административной ответственности», — пояснили в ведомстве.

Ранее в Екатеринбурге автоинспекторы устроили облаву на пешеходов, переходивших дорогу в неположенных местах. За несколько часов мероприятия инспекторы поймали 45 пешеходов-нарушителей.

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В Екатеринбурге за три дня сотрудники Госавтоинспекции совместно с сотрудниками ФССП (Федеральная служба судебных приставов) привлекли к административной ответственности 127 автомобилистов, которые не оплатили штрафы. Об этом рассказали в пресс-службе городского ГИБДД. «Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга совместно с сотрудниками федеральной службы судебных приставов подвели итоги профилактического мероприятия „Должник“. Мероприятие проходило три дня, в ходе которых сотрудники полиции к административной ответственности за неуплату штрафов привлекли 127 водителей, два транспортных средства арестованы сотрудниками судебных приставов», — сказано в сообщении telegram-канала «ГИБДД Екатеринбурга». Инспекторы призвали граждан с неоплаченными штрафами оплачивать их в срок во избежание негативных последствий. «Лица, вовремя не оплатившие административные штрафы, привлекаются к административной ответственности», — пояснили в ведомстве. Ранее в Екатеринбурге автоинспекторы устроили облаву на пешеходов, переходивших дорогу в неположенных местах. За несколько часов мероприятия инспекторы поймали 45 пешеходов-нарушителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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