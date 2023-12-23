В Екатеринбурге инспекторы за три дня выявили более 100 автомобилистов-должников

В Екатеринбурге за три дня сотрудники Госавтоинспекции совместно с сотрудниками ФССП (Федеральная служба судебных приставов) привлекли к административной ответственности 127 автомобилистов, которые не оплатили штрафы. Об этом рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.
«Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга совместно с сотрудниками федеральной службы судебных приставов подвели итоги профилактического мероприятия „Должник“. Мероприятие проходило три дня, в ходе которых сотрудники полиции к административной ответственности за неуплату штрафов привлекли 127 водителей, два транспортных средства арестованы сотрудниками судебных приставов», — сказано в сообщении telegram-канала «ГИБДД Екатеринбурга».
Инспекторы призвали граждан с неоплаченными штрафами оплачивать их в срок во избежание негативных последствий. «Лица, вовремя не оплатившие административные штрафы, привлекаются к административной ответственности», — пояснили в ведомстве.
Ранее в Екатеринбурге автоинспекторы устроили облаву на пешеходов, переходивших дорогу в неположенных местах. За несколько часов мероприятия инспекторы поймали 45 пешеходов-нарушителей.
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