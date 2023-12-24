Shot: сотрудник ФСИН заставил третьеклассницу раздеться на видео

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Инспектору грозит до 20 лет колонии, сообщают в СМИ Фото:

Сотрудник ФСИН заставил третьеклассницу, с которой он познакомился в соцсетях, раздеться для него на камеру. Об этом сообщает telegram-канал Shot, отмечая, что инспектору грозит более 20 лет колонии.

«Более месяца переписывались. <…> Закончилось все тем, что в ноябре он запугал девочку надуманными угрозами и заставил ее раздеться на камеру и прислать ему видео. Девочка это сделала и долго боялась рассказывать родителям», — сообщает Shot. Родители, как только узнали об этой истории, связались с полицией.

Сотрудник ФСИН уже задержан. Как пишет Shot, им оказался сотрудник отдела охраны одной из исправительных колоний на территории Санкт-Петербурга. Были возбуждены дела по двум статьям: «Использование несовершеннолетнего для изготовления порно и «Насильственные действия сексуального характера». Ему грозит более 20 лет колонии.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в УФСИН и ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. Ответ ожидается.

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Сотрудник ФСИН заставил третьеклассницу, с которой он познакомился в соцсетях, раздеться для него на камеру. Об этом сообщает telegram-канал Shot, отмечая, что инспектору грозит более 20 лет колонии. «Более месяца переписывались. <…> Закончилось все тем, что в ноябре он запугал девочку надуманными угрозами и заставил ее раздеться на камеру и прислать ему видео. Девочка это сделала и долго боялась рассказывать родителям», — сообщает Shot. Родители, как только узнали об этой истории, связались с полицией. Сотрудник ФСИН уже задержан. Как пишет Shot, им оказался сотрудник отдела охраны одной из исправительных колоний на территории Санкт-Петербурга. Были возбуждены дела по двум статьям: «Использование несовершеннолетнего для изготовления порно и «Насильственные действия сексуального характера». Ему грозит более 20 лет колонии. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УФСИН и ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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