Где пермякам провести активные каникулы всей семьей. Инфографика

Пермяков на каникулах ждут горки, катки и лыжные трассы

27 декабря 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

Многие лыжные комплексы и ледовые катки будут работать без выходных в праздники Фото: Сергей Русанов © URA.RU Длинные новогодние выходные — не повод сидеть дома. В Перми есть много мест, где можно активно провести время с семьей: прокатиться с ветерком на горных лыжах, выписывать пируэты на катке, или пройтись «классикой» по зимнему лесу. URA.RU сделало подборку мест, где можно активно провести праздничные дни. Ледовые катки В Перми работает три платных ледовых катка и семь бесплатных. Муниципальные арены расположены на стадионах «Авангард», «Гайва», «Спутник», «Молния», а также у «Гознака» и у спорткомплекса «Победа». Они работают три дня в неделю по понедельникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00. На самом главном пермском катке, который расположен на Эспланаде, оплату за вход тоже не требуют, но для выхода на лед, нужно пройти регистрацию. Платные катки открыты на стадионах «Динамо», «Трудовые резервы» и у детского центра «Фаворит» в микрорайоне Гайва. Стоимость выхода на лед от 100 рублей, прокат коньков — от 200 рублей за час. Лыжные трассы Чтобы пробежаться на лыжах «классикой» или «коньком», не нужно ехать далеко за город. Трассы есть во многих районах Перми. Покататься можно на базах «Динамо», «Прикамье», «Пермские медведи» и «Подснежник». Лыжня проложена в Балатовском парке и по маршруту экотропы на Липовой горе. Вход на все трассы свободный. Прокат лыж на базах стоит от 200 рублей за два часа катания. Более бюджетный вариант можно найти в городских прокатах инвентаря. В них беговые лыжи и палки в аренду на целый день дают от 300 рублей. Горнолыжные комплексы Любителей экстремального отдыха ждут на горнолыжных трассах. Курорты планируют работать в новогодние праздники без выходных. Ближе всех к городу расположен комплекс «Иван-Гора». Дальше находятся «Юго-Камские горки», «Снегири», «Глушата», «Жебреи», «Ельники», «Светлячок», «Ашатли», «Увал» и «Майская гора». Одни из самых популярных горных пермских курортов «Губаха» и «Такман» готовят развлекательные программы на все праздничные выходные. Стоимость дневного ски-пасса на пермских комплексах начинается от 1 тысячи рублей на человека. Прокат лыж или сноуборда — от 300 рублей в час. Многие горнолыжные комплексы дают скидку на подъемник для тех, кто берет инвентарь в аренду. Инфографика URA.RU Инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Длинные новогодние выходные — не повод сидеть дома. В Перми есть много мест, где можно активно провести время с семьей: прокатиться с ветерком на горных лыжах, выписывать пируэты на катке, или пройтись «классикой» по зимнему лесу. URA.RU сделало подборку мест, где можно активно провести праздничные дни. В Перми работает три платных ледовых катка и семь бесплатных. Муниципальные арены расположены на стадионах «Авангард», «Гайва», «Спутник», «Молния», а также у «Гознака» и у спорткомплекса «Победа». Они работают три дня в неделю по понедельникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00. На самом главном пермском катке, который расположен на Эспланаде, оплату за вход тоже не требуют, но для выхода на лед, нужно пройти регистрацию. Платные катки открыты на стадионах «Динамо», «Трудовые резервы» и у детского центра «Фаворит» в микрорайоне Гайва. Стоимость выхода на лед от 100 рублей, прокат коньков — от 200 рублей за час. Чтобы пробежаться на лыжах «классикой» или «коньком», не нужно ехать далеко за город. Трассы есть во многих районах Перми. Покататься можно на базах «Динамо», «Прикамье», «Пермские медведи» и «Подснежник». Лыжня проложена в Балатовском парке и по маршруту экотропы на Липовой горе. Вход на все трассы свободный. Прокат лыж на базах стоит от 200 рублей за два часа катания. Более бюджетный вариант можно найти в городских прокатах инвентаря. В них беговые лыжи и палки в аренду на целый день дают от 300 рублей. Любителей экстремального отдыха ждут на горнолыжных трассах. Курорты планируют работать в новогодние праздники без выходных. Ближе всех к городу расположен комплекс «Иван-Гора». Дальше находятся «Юго-Камские горки», «Снегири», «Глушата», «Жебреи», «Ельники», «Светлячок», «Ашатли», «Увал» и «Майская гора». Одни из самых популярных горных пермских курортов «Губаха» и «Такман» готовят развлекательные программы на все праздничные выходные. Стоимость дневного ски-пасса на пермских комплексах начинается от 1 тысячи рублей на человека. Прокат лыж или сноуборда — от 300 рублей в час. Многие горнолыжные комплексы дают скидку на подъемник для тех, кто берет инвентарь в аренду.