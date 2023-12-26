26 декабря 2023

Челябинские заводы примут участие в обустройстве таджикско-афганской границы

© Служба новостей «URA.RU»
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Старт приема заявлений для голосования по месту нахождения гражданина на выборах Президента РФ и презентация новых комплексов обработки бюллетеней. Челябинск, обертас сергей
Сергей Обертас сообщил об интересе погранслужбы Таджикистана к продукции челябинских предприятий Фото:

Челябинские оборонные заводы «Спецмаш» и «Полет» примут участие в обустройстве таджикско-афганской границы. Такое решение принято по итогам онлайн-встречи с участием представителей погранслужбы Таджикистана и генкольсульства республики, сообщил URA.RU 27 декабря советник гендиректора «Полета» Сергей Обертас.

«Специалисты ООО „ЗСМ ‚Спецмаш‘ и АО ‚Челябинский радиозавод ‚Полет‘ на высоком уровне презентовали свои потенциальные возможности по разработке и практической реализации проекта по обустройству таджикско-афганской государственной границы. По итогам онлайн-разговора стороны пришли к решению продолжить сотрудничество, в частности, путем создания рабочих групп сторон и налаживания их компетентного взаимодействия в самое ближайшее время“, — сообщил Обертас.

Онлайн-встреча была организована коммерческим директором «Спецмаша» Михаилом Рухтиным и Генеральным консульством Республики Таджикистан в городе Екатеринбурге. Таджикскую сторону представляли генконсул Зафар Сайидзода и генерал-майор пограничных войск страны Одилбек Носирзода.

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Челябинские оборонные заводы «Спецмаш» и «Полет» примут участие в обустройстве таджикско-афганской границы. Такое решение принято по итогам онлайн-встречи с участием представителей погранслужбы Таджикистана и генкольсульства республики, сообщил URA.RU 27 декабря советник гендиректора «Полета» Сергей Обертас. «Специалисты ООО „ЗСМ ‚Спецмаш‘ и АО ‚Челябинский радиозавод ‚Полет‘ на высоком уровне презентовали свои потенциальные возможности по разработке и практической реализации проекта по обустройству таджикско-афганской государственной границы. По итогам онлайн-разговора стороны пришли к решению продолжить сотрудничество, в частности, путем создания рабочих групп сторон и налаживания их компетентного взаимодействия в самое ближайшее время“, — сообщил Обертас. Онлайн-встреча была организована коммерческим директором «Спецмаша» Михаилом Рухтиным и Генеральным консульством Республики Таджикистан в городе Екатеринбурге. Таджикскую сторону представляли генконсул Зафар Сайидзода и генерал-майор пограничных войск страны Одилбек Носирзода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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