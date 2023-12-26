Бастрыкин подключился к делу о пожаре в сауне в Екатеринбурге, где пострадал ребенок

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки по поводу пожара в сауне ТЦ«Парк Хаус» в Екатеринбурге, где пострадала 13-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. Также к делу подключилась прокуратура Кировского района.
Пожар в «Парк Хаус» произошел вечером 26 декабря: там загорелась сауна в фитнес-клубе, в результате чего пострадала 13-летняя девочка. Она отравилась едким дымом.
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