26 декабря 2023

Бастрыкин подключился к делу о пожаре в сауне в Екатеринбурге, где пострадал ребенок

Глава СКР Бастрыкин попросил доклад о пожаре в сауне в ТЦ в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Доклад о расследовании дела предоставят Бастрыкину Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки по поводу пожара в сауне ТЦ«Парк Хаус» в Екатеринбурге, где пострадала 13-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. Также к делу подключилась прокуратура Кировского района.

Пожар в «Парк Хаус» произошел вечером 26 декабря: там загорелась сауна в фитнес-клубе, в результате чего пострадала 13-летняя девочка. Она отравилась едким дымом.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки по поводу пожара в сауне ТЦ«Парк Хаус» в Екатеринбурге, где пострадала 13-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. Также к делу подключилась прокуратура Кировского района. Пожар в «Парк Хаус» произошел вечером 26 декабря: там загорелась сауна в фитнес-клубе, в результате чего пострадала 13-летняя девочка. Она отравилась едким дымом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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