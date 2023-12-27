Чем запомнился актер Ли Сон Гюн из «Паразитов», который покончил с собой в Корее

Ли Сон Гюн, сыгравший в «Паразитах», найден мертвым

27 декабря 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

На момент смерти Ли Сон Гюну было 48 лет Фото: Erlend Staub Кредит: imago images/Scanpix/ТАСС Актер из Южной Кореи Ли Сон Гюн, известный по фильму «Паразиты» был найден мертвым. По предварительной информации, он покончил с собой. URA.RU приводит главную информацию об актере, которого подозревали в употреблении наркотиков. «Паразиты» — мировая популярность для Ли Сон Гюна Ли Сон Гюн получил мировую славу благодаря участию в культовом фильме «Паразиты», который удостоился «Оскара» в четырех категориях в 2020 году. Эту картину признали лучшей в году. Эта картина вошла в историю как первый неанглоязычный фильм, получивший столь высокую награду в главной категории за всю историю премии. Ли воплотил на экране образ главы состоятельной семьи, завоевав сердца зрителей Как развивалась карьера актера Ли Сон Гюн также известен своим уникальным голосом. Он окончил Корейский национальный университет искусств, а дебют на сцене состоялся в 2002 году в мюзикле «The Rocky Horror Show». При этом актер не любит общаться с прессой. На протяжении многих лет Ли оставался в тени главных звезд, пока не привлек внимание зрителей и критиков своей игрой в сериале «Белая башня» (2007 год), а затем и в популярной дораме «Первое кафе Принц». На волне успеха актер не стал ограничиваться только коммерческими проектами, став участвовать в авторских фильмах, что позволило ему раскрыть свой талант в полной мере. Он сотрудничал с режиссером Сан Су Гоном, известным своим реалистичным взглядом на жизнь простых людей, и сыграл в его трех проектах. В драме «Паста» актер отошел от образа романтичного героя, представив зрителям сложного и харизматичного повара. Ли также внес значительный вклад в возрождение Специальной драмы (Drama Special), снявшись в сериале «Наши странные отношения». В триллере «Беспомощный», основанном на японском романе Мияби Миюки «All She Was Worth», он показал свои способности в жанре мистики, а в романтической комедии «Все о моей жене» примерил на себя роль мужа, который нанял Казанову, чтобы тот соблазнил его невыносимую супругу. Почему Ли Сон Гюн скончался Сейчас полиция Южной Кореи активно расследует обстоятельства смерти актера. Существует несколько версий произошедшего, включая возможную передозировку наркотическими веществами и самоубийство. На первую версию указывает факт, что Ли был под следствием по подозрению за употребление наркотиков. На вторую намекает предсмертная записка, оставленная актером перед исчезновением. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Актер из Южной Кореи Ли Сон Гюн, известный по фильму «Паразиты» был найден мертвым. По предварительной информации, он покончил с собой. URA.RU приводит главную информацию об актере, которого подозревали в употреблении наркотиков. Ли Сон Гюн получил мировую славу благодаря участию в культовом фильме «Паразиты», который удостоился «Оскара» в четырех категориях в 2020 году. Эту картину признали лучшей в году. Эта картина вошла в историю как первый неанглоязычный фильм, получивший столь высокую награду в главной категории за всю историю премии. Ли воплотил на экране образ главы состоятельной семьи, завоевав сердца зрителей Ли Сон Гюн также известен своим уникальным голосом. Он окончил Корейский национальный университет искусств, а дебют на сцене состоялся в 2002 году в мюзикле «The Rocky Horror Show». При этом актер не любит общаться с прессой. На протяжении многих лет Ли оставался в тени главных звезд, пока не привлек внимание зрителей и критиков своей игрой в сериале «Белая башня» (2007 год), а затем и в популярной дораме «Первое кафе Принц». На волне успеха актер не стал ограничиваться только коммерческими проектами, став участвовать в авторских фильмах, что позволило ему раскрыть свой талант в полной мере. Он сотрудничал с режиссером Сан Су Гоном, известным своим реалистичным взглядом на жизнь простых людей, и сыграл в его трех проектах. В драме «Паста» актер отошел от образа романтичного героя, представив зрителям сложного и харизматичного повара. Ли также внес значительный вклад в возрождение Специальной драмы (Drama Special), снявшись в сериале «Наши странные отношения». В триллере «Беспомощный», основанном на японском романе Мияби Миюки «All She Was Worth», он показал свои способности в жанре мистики, а в романтической комедии «Все о моей жене» примерил на себя роль мужа, который нанял Казанову, чтобы тот соблазнил его невыносимую супругу. Сейчас полиция Южной Кореи активно расследует обстоятельства смерти актера. Существует несколько версий произошедшего, включая возможную передозировку наркотическими веществами и самоубийство. На первую версию указывает факт, что Ли был под следствием по подозрению за употребление наркотиков. На вторую намекает предсмертная записка, оставленная актером перед исчезновением.