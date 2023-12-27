Найден мертвым звезда оскароносного фильма «Паразиты»

27 декабря 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

У актера остались двое сыновей Фото: GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/ТАСС Звезда оскароносного фильма «Паразиты» Ли Сон Гюн найден мертвым. Он оставил предсмертную записку. Ее содержание не раскрывается. Отмечается, что ранее по личности актера проводили расследование по предполагаемому употреблению наркотиков. Об этом сообщает агентство Yonhap. «Дома у мужчины была предсмертная записка, однако ее содержание пока не раскрывается», — передает агентство . Известно, что у актера остались двое сыновей и жена. Он обвинялся в предполагаемом употреблении наркотиков.

Звезда оскароносного фильма «Паразиты» Ли Сон Гюн найден мертвым. Он оставил предсмертную записку. Ее содержание не раскрывается. Отмечается, что ранее по личности актера проводили расследование по предполагаемому употреблению наркотиков. Об этом сообщает агентство Yonhap. «Дома у мужчины была предсмертная записка, однако ее содержание пока не раскрывается», — передает агентство. Известно, что у актера остались двое сыновей и жена. Он обвинялся в предполагаемом употреблении наркотиков.