Найден мертвым звезда оскароносного фильма «Паразиты»

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У актера остались двое сыновей Фото:

Звезда оскароносного фильма «Паразиты» Ли Сон Гюн найден мертвым. Он оставил предсмертную записку. Ее содержание не раскрывается. Отмечается, что ранее по личности актера проводили расследование по предполагаемому употреблению наркотиков. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Дома у мужчины была предсмертная записка, однако ее содержание пока не раскрывается», — передает агентство. Известно, что у актера остались двое сыновей и жена. Он обвинялся в предполагаемом употреблении наркотиков.

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Звезда оскароносного фильма «Паразиты» Ли Сон Гюн найден мертвым. Он оставил предсмертную записку. Ее содержание не раскрывается. Отмечается, что ранее по личности актера проводили расследование по предполагаемому употреблению наркотиков. Об этом сообщает агентство Yonhap. «Дома у мужчины была предсмертная записка, однако ее содержание пока не раскрывается», — передает агентство. Известно, что у актера остались двое сыновей и жена. Он обвинялся в предполагаемом употреблении наркотиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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