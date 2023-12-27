Найден мертвым звезда оскароносного фильма «Паразиты»

У актера остались двое сыновей
Звезда оскароносного фильма «Паразиты» Ли Сон Гюн найден мертвым. Он оставил предсмертную записку. Ее содержание не раскрывается. Отмечается, что ранее по личности актера проводили расследование по предполагаемому употреблению наркотиков. Об этом сообщает агентство Yonhap.
«Дома у мужчины была предсмертная записка, однако ее содержание пока не раскрывается», — передает
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