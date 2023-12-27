Правительство РФ актуализирует нацпроекты к началу лета

27 декабря 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Мишустин дал поручения по итогам совещания о продлении национальных проектов до 2030 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство России приняло решение актуализировать действующие нацпроекты для реализации в 2025—2030 годах. Предложения по содержанию и объему финансирования должны быть представлены к июню следующего года. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства России. «Перечень поручений, утвержденный главой кабмина, предполагает доработку всех национальных проектов. В ходе этой доработки особое внимание министерств и ведомств будет уделено решению конкретных задач, непосредственно влияющих на улучшение жизни граждан, и достижению национальных целей развития», — рассказали в пресс-службе кабмина. Координаторами станут Минэкономразвития и Минфин. В работе также примут участие комиссии Госсовета по различным направлениям социально-экономического развития. Отмечается, что в августе 2024 года ведомства представят в правительство предложения по актуализации единого плана национальных целей развития до 2030 года. План в перспективе может быть продлен до 2036 года. Там должны быть отражены показатели национальных целей развития, нацпроектов, стратегических инициатив социально-экономического развития и госпрограмм.

Правительство России приняло решение актуализировать действующие нацпроекты для реализации в 2025—2030 годах. Предложения по содержанию и объему финансирования должны быть представлены к июню следующего года. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства России. «Перечень поручений, утвержденный главой кабмина, предполагает доработку всех национальных проектов. В ходе этой доработки особое внимание министерств и ведомств будет уделено решению конкретных задач, непосредственно влияющих на улучшение жизни граждан, и достижению национальных целей развития», — рассказали в пресс-службе кабмина. Координаторами станут Минэкономразвития и Минфин. В работе также примут участие комиссии Госсовета по различным направлениям социально-экономического развития. Отмечается, что в августе 2024 года ведомства представят в правительство предложения по актуализации единого плана национальных целей развития до 2030 года. План в перспективе может быть продлен до 2036 года. Там должны быть отражены показатели национальных целей развития, нацпроектов, стратегических инициатив социально-экономического развития и госпрограмм.