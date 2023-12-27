Жители Челябинской области могут подписаться за Путина в торговых центрах. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы президента РФ, волонтеры в ТРК Родник. Челябинск, выборы президента рф, волонтеры путина
Пункты сбора подписей открылись в торговых центрах Фото:

В Челябинске в торговых центрах продолжается сбор подписей за кандидатуру Владимира Путина на выборах президента страны. Об этом с места сбора подписей сообщает корреспондент URA.RU.

«Процедура достаточно простая и не занимает много времени. Для того, чтобы оставить подпись в поддержку Путина, требуется паспорт гражданина РФ». — передает корреспондент.

В Челябинске мобильные пункты работают ежедневно с 15:00 до 19:00 в ДК «ЧМК», ТРЦ «Фокус», ТК «Алмаз», ТК «Никитинский площадь», ТК «Горки», ТК «Родник» и гипермаркете «SPAR» на ул. Братьев Кашириных, 133. Всего в регионе открыты 25 мобильных пунктов. Также отдать подпись можно в офисах партии «Единая Россия».

Владимир Путин идет на выборах в качестве самовыдвиженца. В этой связи ему нужно собрать подписи в поддержку своего выдвижения. Сбор подписей продлится до конца января. Выборы пройдут с 15 до 17 марта 2024 года.

Сбор подписей в ТРК «Родник»
Сбор подписей в ТРК «Родник»
Фото:
Сборщики видны издалека из-за соответствующей символики
Сборщики видны издалека из-за соответствующей символики
Фото:

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В Челябинске в торговых центрах продолжается сбор подписей за кандидатуру Владимира Путина на выборах президента страны. Об этом с места сбора подписей сообщает корреспондент URA.RU. «Процедура достаточно простая и не занимает много времени. Для того, чтобы оставить подпись в поддержку Путина, требуется паспорт гражданина РФ». — передает корреспондент. В Челябинске мобильные пункты работают ежедневно с 15:00 до 19:00 в ДК «ЧМК», ТРЦ «Фокус», ТК «Алмаз», ТК «Никитинский площадь», ТК «Горки», ТК «Родник» и гипермаркете «SPAR» на ул. Братьев Кашириных, 133. Всего в регионе открыты 25 мобильных пунктов. Также отдать подпись можно в офисах партии «Единая Россия». Владимир Путин идет на выборах в качестве самовыдвиженца. В этой связи ему нужно собрать подписи в поддержку своего выдвижения. Сбор подписей продлится до конца января. Выборы пройдут с 15 до 17 марта 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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