Пункты сбора подписей открылись в торговых центрах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в торговых центрах продолжается сбор подписей за кандидатуру Владимира Путина на выборах президента страны. Об этом с места сбора подписей сообщает корреспондент URA.RU.

«Процедура достаточно простая и не занимает много времени. Для того, чтобы оставить подпись в поддержку Путина, требуется паспорт гражданина РФ». — передает корреспондент.

В Челябинске мобильные пункты работают ежедневно с 15:00 до 19:00 в ДК «ЧМК», ТРЦ «Фокус», ТК «Алмаз», ТК «Никитинский площадь», ТК «Горки», ТК «Родник» и гипермаркете «SPAR» на ул. Братьев Кашириных, 133. Всего в регионе открыты 25 мобильных пунктов. Также отдать подпись можно в офисах партии «Единая Россия».

Владимир Путин идет на выборах в качестве самовыдвиженца. В этой связи ему нужно собрать подписи в поддержку своего выдвижения. Сбор подписей продлится до конца января. Выборы пройдут с 15 до 17 марта 2024 года.

Сбор подписей в ТРК «Родник» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU