27 декабря 2023

На челябинском заводе украли колеса от локомотива на 30 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД». Магнитогорск, поезд-музей ржд, колеса вагона
Колесные пары вывозили с предприятия под видом металлолома Фото:

Работники локомотивного депо вывезли с челябинского электровозоремонтного завода колесные пары от локомотивов на 30 миллионов рублей. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«По версии следствия, работники эксплуатационного локомотивного депо Челябинск вступили в преступный сговор на хищение имущества предприятия с другими жителями Челябинской области, в том числе работниками ОАО „РЖД“. Обвиняемые скрывали от учета не годные к эксплуатации оси колесных пар локомотивов и в дальнейшем незаконно вывозили их под видом металлолома с территории электровозоремонтного завода», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Стоимость похищенного составила более 30 млн рублей. Хищения происходили в 2016—2020 годах. Уголовное дело в отношении работников локомотивного депо по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. В отношении других соучастников преступлений уголовное дело выделено в отдельное производство.

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Работники локомотивного депо вывезли с челябинского электровозоремонтного завода колесные пары от локомотивов на 30 миллионов рублей. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «По версии следствия, работники эксплуатационного локомотивного депо Челябинск вступили в преступный сговор на хищение имущества предприятия с другими жителями Челябинской области, в том числе работниками ОАО „РЖД“. Обвиняемые скрывали от учета не годные к эксплуатации оси колесных пар локомотивов и в дальнейшем незаконно вывозили их под видом металлолома с территории электровозоремонтного завода», — уточнили в пресс-службе ведомства. Стоимость похищенного составила более 30 млн рублей. Хищения происходили в 2016—2020 годах. Уголовное дело в отношении работников локомотивного депо по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. В отношении других соучастников преступлений уголовное дело выделено в отдельное производство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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