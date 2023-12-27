На челябинском заводе украли колеса от локомотива на 30 млн рублей

28 декабря 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Колесные пары вывозили с предприятия под видом металлолома Фото: Илья Московец © URA.RU Работники локомотивного депо вывезли с челябинского электровозоремонтного завода колесные пары от локомотивов на 30 миллионов рублей. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «По версии следствия, работники эксплуатационного локомотивного депо Челябинск вступили в преступный сговор на хищение имущества предприятия с другими жителями Челябинской области, в том числе работниками ОАО „РЖД“. Обвиняемые скрывали от учета не годные к эксплуатации оси колесных пар локомотивов и в дальнейшем незаконно вывозили их под видом металлолома с территории электровозоремонтного завода», — уточнили в пресс-службе ведомства. Стоимость похищенного составила более 30 млн рублей. Хищения происходили в 2016—2020 годах. Уголовное дело в отношении работников локомотивного депо по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. В отношении других соучастников преступлений уголовное дело выделено в отдельное производство.

Работники локомотивного депо вывезли с челябинского электровозоремонтного завода колесные пары от локомотивов на 30 миллионов рублей. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «По версии следствия, работники эксплуатационного локомотивного депо Челябинск вступили в преступный сговор на хищение имущества предприятия с другими жителями Челябинской области, в том числе работниками ОАО „РЖД“. Обвиняемые скрывали от учета не годные к эксплуатации оси колесных пар локомотивов и в дальнейшем незаконно вывозили их под видом металлолома с территории электровозоремонтного завода», — уточнили в пресс-службе ведомства. Стоимость похищенного составила более 30 млн рублей. Хищения происходили в 2016—2020 годах. Уголовное дело в отношении работников локомотивного депо по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. В отношении других соучастников преступлений уголовное дело выделено в отдельное производство.