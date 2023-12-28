Гаишники остановили машину Орлова во дворе мэрии Екатеринбурга. Фото, видео

Мэр Екатеринбурга исполнил мечту тройняшек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Елка желаний в исполкоме ЕР. Челябинск, елка, елочные игрушки, елочные украшения, новый год, новогодние подарки, елочка, елка желаний
«Елка желаний» — благотворительный проект, где каждый может исполнять новогодние желания детей Фото:

Мэр Алексей Орлов исполнил заветные мечты трех братьев-близнецов Усольцевых из Екатеринбурга, которые восьмилетние мальчики озвучили в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Одному из них посчастливилось выступить в роли шеф-повара, второй получил возможность сесть за штурвал самолета, а третий преобразился в гаишника и остановил автомобиль городского главы.

Андрей, Кирилл и Сережа Усольцевы в своем письме для «Елки желаний» сообщили, кем бы они хотели стать: инспектором ГИБДД, пилотом и поваром. Алексей Орлов постарался исполнить мечты мальчишек.

Так, Андрею предоставили возможность ощутить себя инспектором ГИБДД. Специально для него к зданию администрации подъехала патрульная машина. Мальчик смог посидеть в автомобиле, познакомиться с оборудованием — видеокамерой, маячками, сиреной, а потом с помощью жезла остановил автомобиль главы Алексей Орлова и проверил у его водителя документы.

«У нас новый сотрудник? Проверяешь документы, все в порядке? А ты знаешь, как сотрудник завершает проверку? Отдает честь», — подыграл мэр мальчику, который светился от счастья. Помогали ребенку в новой роли настоящие сотрудники ГИБДД.

Его брат Сережа приготовил в одном из лучших грузинских ресторанов Екатеринбурга хачапури. Блюдо отведала семья ребенка и екатеринбургский глава. Все сошлись во мнении, что для дебюта выпечка удалась на славу.

А третьему брату, Кириллу, Орлов вручил сертификат на всю семью на посещение авиасимулятора. «Это создаст полное ощущение, что находишься за штурвалом самолета», — пояснил градоначальник.

Алексей Орлов сам разрезал хачапури, приготовленное ребенком
Алексей Орлов сам разрезал хачапури, приготовленное ребенком
Фото:
Мальчик готовил в заведении известного ресторатора Кирилла Шлаена под руководством шеф-повара Михаила Аракелова
Мальчик готовил в заведении известного ресторатора Кирилла Шлаена под руководством шеф-повара Михаила Аракелова
Фото:
Ребята в ресторане вместе с мэром отметили наступление Нового года
Ребята в ресторане вместе с мэром отметили наступление Нового года
Фото:

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Алексей Орлов исполнил заветные мечты трех братьев-близнецов Усольцевых из Екатеринбурга, которые восьмилетние мальчики озвучили в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Одному из них посчастливилось выступить в роли шеф-повара, второй получил возможность сесть за штурвал самолета, а третий преобразился в гаишника и остановил автомобиль городского главы. Андрей, Кирилл и Сережа Усольцевы в своем письме для «Елки желаний» сообщили, кем бы они хотели стать: инспектором ГИБДД, пилотом и поваром. Алексей Орлов постарался исполнить мечты мальчишек. Так, Андрею предоставили возможность ощутить себя инспектором ГИБДД. Специально для него к зданию администрации подъехала патрульная машина. Мальчик смог посидеть в автомобиле, познакомиться с оборудованием — видеокамерой, маячками, сиреной, а потом с помощью жезла остановил автомобиль главы Алексей Орлова и проверил у его водителя документы. «У нас новый сотрудник? Проверяешь документы, все в порядке? А ты знаешь, как сотрудник завершает проверку? Отдает честь», — подыграл мэр мальчику, который светился от счастья. Помогали ребенку в новой роли настоящие сотрудники ГИБДД. Его брат Сережа приготовил в одном из лучших грузинских ресторанов Екатеринбурга хачапури. Блюдо отведала семья ребенка и екатеринбургский глава. Все сошлись во мнении, что для дебюта выпечка удалась на славу. А третьему брату, Кириллу, Орлов вручил сертификат на всю семью на посещение авиасимулятора. «Это создаст полное ощущение, что находишься за штурвалом самолета», — пояснил градоначальник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...