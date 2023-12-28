Мэр Перми оценил идею организации в городе горнолыжного склона

Главе Перми предложили построить в городе горнолыжный склон

29 декабря 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Организовать детский учебный горнолыжный склон предложил мэру житель города Антон Глухов Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Перми Эдуард Соснин рассмотрит возможность организации в Свердловском районе города горнолыжного склона. Идею его размещения возле дома №26 по улице Уфимской высказал на встрече с мэром председателем ТОС «Яблочкова» Антоном Глухов, рассказал в своем аккаунте в Тelegram Соснин. Чиновник одобрил идею, но отметил, что «она требует проработки». «Обсудили возможность размещения спортплощадки на территории и организации горнолыжного склона по ул. Уфимская, 26. Для размещения спортплощадки предложил рассмотреть земельный участок по ул. Муромской, 26. Создание детского учебного горнолыжного склона — идея интересная, но требует детальной проработки. Договорились встретится еще раз, приглашу [Антона Глухова] на совещание руководство городского управления по экологии», — написал Соснин. Планировалось, что близ реки Усьвы появится горнолыжный центр, однако впоследствии от этой идеи инвесторы отказались. Они решили изменить проект из-за нехватки денег для его реализации и особенностей климата. сейчас рассматривается возможность организации на реке глэмпинг-парка.

Глава Перми Эдуард Соснин рассмотрит возможность организации в Свердловском районе города горнолыжного склона. Идею его размещения возле дома №26 по улице Уфимской высказал на встрече с мэром председателем ТОС «Яблочкова» Антоном Глухов, рассказал в своем аккаунте в Тelegram Соснин. Чиновник одобрил идею, но отметил, что «она требует проработки». «Обсудили возможность размещения спортплощадки на территории и организации горнолыжного склона по ул. Уфимская, 26. Для размещения спортплощадки предложил рассмотреть земельный участок по ул. Муромской, 26. Создание детского учебного горнолыжного склона — идея интересная, но требует детальной проработки. Договорились встретится еще раз, приглашу [Антона Глухова] на совещание руководство городского управления по экологии», — написал Соснин. Планировалось, что близ реки Усьвы появится горнолыжный центр, однако впоследствии от этой идеи инвесторы отказались. Они решили изменить проект из-за нехватки денег для его реализации и особенностей климата. сейчас рассматривается возможность организации на реке глэмпинг-парка.