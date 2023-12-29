Бастрыкин потребовал доклад о выстреле в подростка из аэрозольного пистолета в Екатеринбурге

Глава СК требует доклад о случае травмирования подростка в Екатеринбурге

29 декабря 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе доследственной проверки и обстоятельствах происшествия Фото: Следственный комитет РФ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке случая с травмированием подростка в Екатеринбурге. Мужчина выстрелил в 17-летнего соседа из перцового пистолета во время конфликта, из-за чего подросток получил временное расстройство зрения. Об этом сообщили в пресс-службе СК России. «Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. СУ СК России по региону проводится процессуальная проверка. По данным прокуратуры, на лестничной клетке жилого дома 45-летний мужчина выстрелил из аэрозольного пистолета в подростка из-за шума в подъезде. Ведомством проводится правовая оценка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке случая с травмированием подростка в Екатеринбурге. Мужчина выстрелил в 17-летнего соседа из перцового пистолета во время конфликта, из-за чего подросток получил временное расстройство зрения. Об этом сообщили в пресс-службе СК России. «Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. СУ СК России по региону проводится процессуальная проверка. По данным прокуратуры, на лестничной клетке жилого дома 45-летний мужчина выстрелил из аэрозольного пистолета в подростка из-за шума в подъезде. Ведомством проводится правовая оценка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.