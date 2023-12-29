29 декабря 2023

Более трех тысяч юношей попали под осенний призыв в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников в элитные войска. Курган, армия, военные, солдаты, призывники
Госзадание на призыв в Челябинской области выполнено в полном объеме Фото:

В Челябинской области мероприятия по призыву на военную службу прошли в соответствии с планом. В войска направлено более трех тысяч человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального военного комиссариата.

«Мероприятия по призыву на территории Челябинской области прошли в соответствии с планом и завершились успешно. Государственное задание на призыв осенью 2023 года выполнено в полном объеме, в войска направлено около 3200 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Южноуральские призывники будут служить во всех округах России, а также на Северном флоте. В ряды Вооруженных сил РФ направлено более 2700 человек. В другие рода войск и формирования около 400 человек. Часть новобранцев отправили в научные роты и Президентский полк.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил челябинцев премиями за выполнение призыва в армию. Сто премий присудили работникам военных комиссариатов, не являющихся военнослужащими Минобороны РФ, и сотрудникам муниципалитетов региона. Размер каждой премии 25 тысяч рублей. Постановление опубликовано 18 декабря 2023 года на официальном портале правовых актов.

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В Челябинской области мероприятия по призыву на военную службу прошли в соответствии с планом. В войска направлено более трех тысяч человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального военного комиссариата. «Мероприятия по призыву на территории Челябинской области прошли в соответствии с планом и завершились успешно. Государственное задание на призыв осенью 2023 года выполнено в полном объеме, в войска направлено около 3200 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Южноуральские призывники будут служить во всех округах России, а также на Северном флоте. В ряды Вооруженных сил РФ направлено более 2700 человек. В другие рода войск и формирования около 400 человек. Часть новобранцев отправили в научные роты и Президентский полк. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил челябинцев премиями за выполнение призыва в армию. Сто премий присудили работникам военных комиссариатов, не являющихся военнослужащими Минобороны РФ, и сотрудникам муниципалитетов региона. Размер каждой премии 25 тысяч рублей. Постановление опубликовано 18 декабря 2023 года на официальном портале правовых актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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