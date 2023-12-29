Более трех тысяч юношей попали под осенний призыв в Челябинской области

30 декабря 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Госзадание на призыв в Челябинской области выполнено в полном объеме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области мероприятия по призыву на военную службу прошли в соответствии с планом. В войска направлено более трех тысяч человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального военного комиссариата. «Мероприятия по призыву на территории Челябинской области прошли в соответствии с планом и завершились успешно. Государственное задание на призыв осенью 2023 года выполнено в полном объеме, в войска направлено около 3200 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Южноуральские призывники будут служить во всех округах России, а также на Северном флоте. В ряды Вооруженных сил РФ направлено более 2700 человек. В другие рода войск и формирования около 400 человек. Часть новобранцев отправили в научные роты и Президентский полк. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил челябинцев премиями за выполнение призыва в армию. Сто премий присудили работникам военных комиссариатов, не являющихся военнослужащими Минобороны РФ, и сотрудникам муниципалитетов региона. Размер каждой премии 25 тысяч рублей. Постановление опубликовано 18 декабря 2023 года на официальном портале правовых актов.

В Челябинской области мероприятия по призыву на военную службу прошли в соответствии с планом. В войска направлено более трех тысяч человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального военного комиссариата. «Мероприятия по призыву на территории Челябинской области прошли в соответствии с планом и завершились успешно. Государственное задание на призыв осенью 2023 года выполнено в полном объеме, в войска направлено около 3200 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Южноуральские призывники будут служить во всех округах России, а также на Северном флоте. В ряды Вооруженных сил РФ направлено более 2700 человек. В другие рода войск и формирования около 400 человек. Часть новобранцев отправили в научные роты и Президентский полк. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил челябинцев премиями за выполнение призыва в армию. Сто премий присудили работникам военных комиссариатов, не являющихся военнослужащими Минобороны РФ, и сотрудникам муниципалитетов региона. Размер каждой премии 25 тысяч рублей. Постановление опубликовано 18 декабря 2023 года на официальном портале правовых актов.