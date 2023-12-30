30 декабря 2023
29 декабря 2023

В Перми приземлился самолет из Махачкалы со вмятиной и следами крови на борту

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, самолет, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
Борт компании «Azimuth» прибыл из Махачкалы Фото:

В пермском аэропорту Большое Савино приземлился самолет из Махачкалы. При осмотре борта на корпусе были найдены вмятина и засохшие кровавые пятна, передает telegram-канал Aviaincident.

«При осмотре воздушного судна обнаружена вмятина на обтекателе правого двигателя. На обтекателе локатора слева — засохшее кровяное [пятно], на фюзеляже слева — засохшее кровяное [пятно], еще одно кровавое пятно было найдено на фюзеляже снизу. Рейс А4-4027 Махачкала — Пермь авиакомпания „Azimuth“», — указано в мессенджере.

Вероятно, самолет столкнулся с птицей. Уральской транспортной прокуратурой будет проведена проверка. Надзорный орган даст оценку «соблюдению требований законодательства о безопасности полетов».

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В пермском аэропорту Большое Савино приземлился самолет из Махачкалы. При осмотре борта на корпусе были найдены вмятина и засохшие кровавые пятна, передает telegram-канал Aviaincident. «При осмотре воздушного судна обнаружена вмятина на обтекателе правого двигателя. На обтекателе локатора слева — засохшее кровяное [пятно], на фюзеляже слева — засохшее кровяное [пятно], еще одно кровавое пятно было найдено на фюзеляже снизу. Рейс А4-4027 Махачкала — Пермь авиакомпания „Azimuth“», — указано в мессенджере. Вероятно, самолет столкнулся с птицей. Уральской транспортной прокуратурой будет проведена проверка. Надзорный орган даст оценку «соблюдению требований законодательства о безопасности полетов».
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© Служба новостей «URA.RU»
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