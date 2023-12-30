В Перми приземлился самолет из Махачкалы со вмятиной и следами крови на борту

В пермском аэропорту Большое Савино приземлился самолет из Махачкалы. При осмотре борта на корпусе были найдены вмятина и засохшие кровавые пятна, передает telegram-канал Aviaincident.
«При осмотре воздушного судна обнаружена вмятина на обтекателе правого двигателя. На обтекателе локатора слева — засохшее кровяное [пятно], на фюзеляже слева — засохшее кровяное [пятно], еще одно кровавое пятно было найдено на фюзеляже снизу. Рейс А4-4027 Махачкала — Пермь авиакомпания „Azimuth“», — указано в мессенджере.
Вероятно, самолет столкнулся с птицей. Уральской транспортной прокуратурой будет проведена проверка. Надзорный орган даст оценку «соблюдению требований законодательства о безопасности полетов».
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.