Полиция ищет свердловчан, устроивших гонки на привязанных к авто бубликах. Фото

01 января 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

За катание на бубликах, привязанных к авто, предусмотрена административная ответственность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Областная Госавтоинспекция разыскивает водителя и пассажиров, которые привязали бублик к автомобилю и устроили катания. Молодые люди выложили такое видео в соцсети. Теперь им грозит административная ответственность. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. «Областная Госавтоинспекция взяла на контроль проведение проверки по установлению личности водителя и пассажиров, привлечению их к ответственности, выложивших в социальных сетях опасные развлечения, подвергающие опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения, демонстрирующие противоправные действия», — сообщается в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». В ведомстве напомнили, что передвижение на ватрушках, бубликах, самокатах и других средствах, привязанных к транспортным средствам, недопустимо. За такое нарушение предусмотрена административная ответственность. Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области», https://t.me/gibdd_66/4807 Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области», https://t.me/gibdd_66/4807

Областная Госавтоинспекция разыскивает водителя и пассажиров, которые привязали бублик к автомобилю и устроили катания. Молодые люди выложили такое видео в соцсети. Теперь им грозит административная ответственность. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. «Областная Госавтоинспекция взяла на контроль проведение проверки по установлению личности водителя и пассажиров, привлечению их к ответственности, выложивших в социальных сетях опасные развлечения, подвергающие опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения, демонстрирующие противоправные действия», — сообщается в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». В ведомстве напомнили, что передвижение на ватрушках, бубликах, самокатах и других средствах, привязанных к транспортным средствам, недопустимо. За такое нарушение предусмотрена административная ответственность.