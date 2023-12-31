31 декабря 2023

Полиция ищет свердловчан, устроивших гонки на привязанных к авто бубликах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Развлекательное мероприятие «Снежная волна». Курган, ребенок, зима, тюбинг, ребенок в маске
За катание на бубликах, привязанных к авто, предусмотрена административная ответственность Фото:

Областная Госавтоинспекция разыскивает водителя и пассажиров, которые привязали бублик к автомобилю и устроили катания. Молодые люди выложили такое видео в соцсети. Теперь им грозит административная ответственность. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

«Областная Госавтоинспекция взяла на контроль проведение проверки по установлению личности водителя и пассажиров, привлечению их к ответственности, выложивших в социальных сетях опасные развлечения, подвергающие опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения, демонстрирующие противоправные действия», — сообщается в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».

В ведомстве напомнили, что передвижение на ватрушках, бубликах, самокатах и других средствах, привязанных к транспортным средствам, недопустимо. За такое нарушение предусмотрена административная ответственность.

Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Областная Госавтоинспекция разыскивает водителя и пассажиров, которые привязали бублик к автомобилю и устроили катания. Молодые люди выложили такое видео в соцсети. Теперь им грозит административная ответственность. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. «Областная Госавтоинспекция взяла на контроль проведение проверки по установлению личности водителя и пассажиров, привлечению их к ответственности, выложивших в социальных сетях опасные развлечения, подвергающие опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения, демонстрирующие противоправные действия», — сообщается в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». В ведомстве напомнили, что передвижение на ватрушках, бубликах, самокатах и других средствах, привязанных к транспортным средствам, недопустимо. За такое нарушение предусмотрена административная ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...