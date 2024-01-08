В Праге задержали россиянина, обвиняемого в крупных финансовых махинациях в РФ

В международном аэропорту Праги полиция задержала россиянина Евгения Герасименка, которого обвиняют в крупных финансовых махинациях в РФ. Об этом сообщил представитель полиции Йозеф Урбан.
«Могу подтвердить, что 7 января в первой половине дня в международном аэропорту [имени Вацлава Гавела] Праги, вскоре после прибытия самолета из Риги, был задержан российский гражданин», — передает слова полицейского информационное агентство ЧТК. В России Герасименка обвиняют в совершении крупномасштабных финансовых махинаций.
По словам полицейского, задержание совершили благодаря международному ордеру на арест, который был выдан РФ. Мужчина направлялся из столицы Латвии транзитом через Прагу в Париж. Во Франции он хотел получить убежища по политическим мотивам. Суд Праги теперь будет принимать решение о возможной передачи задержанного в Россию.
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