08 января 2024

В Праге задержали россиянина, обвиняемого в крупных финансовых махинациях в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Рощино. Тюмень, аэропорт, очередь , рощино
Россиянина задержали в аэропорту, когда он пытался отправится в Париж Фото:

В международном аэропорту Праги полиция задержала россиянина Евгения Герасименка, которого обвиняют в крупных финансовых махинациях в РФ. Об этом сообщил представитель полиции Йозеф Урбан.

«Могу подтвердить, что 7 января в первой половине дня в международном аэропорту [имени Вацлава Гавела] Праги, вскоре после прибытия самолета из Риги, был задержан российский гражданин», — передает слова полицейского информационное агентство ЧТК. В России Герасименка обвиняют в совершении крупномасштабных финансовых махинаций.

По словам полицейского, задержание совершили благодаря международному ордеру на арест, который был выдан РФ. Мужчина направлялся из столицы Латвии транзитом через Прагу в Париж. Во Франции он хотел получить убежища по политическим мотивам. Суд Праги теперь будет принимать решение о возможной передачи задержанного в Россию.

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В международном аэропорту Праги полиция задержала россиянина Евгения Герасименка, которого обвиняют в крупных финансовых махинациях в РФ. Об этом сообщил представитель полиции Йозеф Урбан. «Могу подтвердить, что 7 января в первой половине дня в международном аэропорту [имени Вацлава Гавела] Праги, вскоре после прибытия самолета из Риги, был задержан российский гражданин», — передает слова полицейского информационное агентство ЧТК. В России Герасименка обвиняют в совершении крупномасштабных финансовых махинаций. По словам полицейского, задержание совершили благодаря международному ордеру на арест, который был выдан РФ. Мужчина направлялся из столицы Латвии транзитом через Прагу в Париж. Во Франции он хотел получить убежища по политическим мотивам. Суд Праги теперь будет принимать решение о возможной передачи задержанного в Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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