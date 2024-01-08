Происшествия В Праге задержали россиянина, обвиняемого в крупных финансовых махинациях в РФ 09 января 2024 в 01:42 Размер текста - 17 + Россиянина задержали в аэропорту, когда он пытался отправится в Париж Фото: Денис Моргунов © URA.RU В международном аэропорту Праги полиция задержала россиянина Евгения Герасименка, которого обвиняют в крупных финансовых махинациях в РФ. Об этом сообщил представитель полиции Йозеф Урбан. «Могу подтвердить, что 7 января в первой половине дня в международном аэропорту [имени Вацлава Гавела] Праги, вскоре после прибытия самолета из Риги, был задержан российский гражданин», — передает слова полицейского информационное агентство ЧТК. В России Герасименка обвиняют в совершении крупномасштабных финансовых махинаций. По словам полицейского, задержание совершили благодаря международному ордеру на арест, который был выдан РФ. Мужчина направлялся из столицы Латвии транзитом через Прагу в Париж. Во Франции он хотел получить убежища по политическим мотивам. Суд Праги теперь будет принимать решение о возможной передачи задержанного в Россию. В международном аэропорту Праги полиция задержала россиянина Евгения Герасименка, которого обвиняют в крупных финансовых махинациях в РФ. Об этом сообщил представитель полиции Йозеф Урбан. «Могу подтвердить, что 7 января в первой половине дня в международном аэропорту [имени Вацлава Гавела] Праги, вскоре после прибытия самолета из Риги, был задержан российский гражданин», — передает слова полицейского информационное агентство ЧТК. В России Герасименка обвиняют в совершении крупномасштабных финансовых махинаций. По словам полицейского, задержание совершили благодаря международному ордеру на арест, который был выдан РФ. Мужчина направлялся из столицы Латвии транзитом через Прагу в Париж. Во Франции он хотел получить убежища по политическим мотивам. Суд Праги теперь будет принимать решение о возможной передачи задержанного в Россию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям