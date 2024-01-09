Морозы внесли коррективы в работу ледового городка в Екатеринбурге

Ледовый городок в Екатеринбурге будет работать до 21 января

09 января 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

Ледовый городок планировали открыть лишь на две недели Фото: Размик Закарян © URA.RU Работу ледового городка на площади 1905 года в Екатеринбурге продлили до 21 января, хотя ранее речь шла о том, что его закроют 14 числа. Сделано это было, как и в прошлом году, из-за пришедших в регион морозов. Об этом сообщает городская мэрия на официальном сайте. «Специалисты администрации города Екатеринбурга приняли решение продлить время работы ледового городка на площади 1905 года. Посетить его уральцы смогут вплоть до 21 января. Продлить срок позволила устойчивая холодная погода. Благодаря ей ледяные скульптуры и сооружения остаются прочными и безопасными», — говорится в сообщении. В связи с этим ежегодный фестиваль «Ледовый штурм» пройдет 20 и 21 января. По традиции все желающие смогут прийти в городок, разрисовать ледовые скульптуры и поучаствовать в соревнованиях по альпинизму. Завершится фестиваль концертом, на котором победителям состязаний вручат награды. Ледовый городок открыли 29 декабря. Помимо скульптур и горок, которые посвящены поэту Александру Пушкину и его произведениям, горожане могут оценить новую искусственную елку за 25 млн рублей. Ранее ее уже успели раскритиковать горожане.

Работу ледового городка на площади 1905 года в Екатеринбурге продлили до 21 января, хотя ранее речь шла о том, что его закроют 14 числа. Сделано это было, как и в прошлом году, из-за пришедших в регион морозов. Об этом сообщает городская мэрия на официальном сайте. «Специалисты администрации города Екатеринбурга приняли решение продлить время работы ледового городка на площади 1905 года. Посетить его уральцы смогут вплоть до 21 января. Продлить срок позволила устойчивая холодная погода. Благодаря ей ледяные скульптуры и сооружения остаются прочными и безопасными», — говорится в сообщении. В связи с этим ежегодный фестиваль «Ледовый штурм» пройдет 20 и 21 января. По традиции все желающие смогут прийти в городок, разрисовать ледовые скульптуры и поучаствовать в соревнованиях по альпинизму. Завершится фестиваль концертом, на котором победителям состязаний вручат награды. Ледовый городок открыли 29 декабря. Помимо скульптур и горок, которые посвящены поэту Александру Пушкину и его произведениям, горожане могут оценить новую искусственную елку за 25 млн рублей. Ранее ее уже успели раскритиковать горожане.