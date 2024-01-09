На метзаводе в Златоусте погиб рабочий

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Поездка Алексея Текслера в Ашу. Челябинская область, ашинский метзавод, амет
В обстоятельствах трагедии на метзаводе разбираются следственные органы Фото:

На Златоустовском метзаводе (ЗМЗ, Челябинская область) погиб рабочий. Как URA.RU сообщили в следственном отделе города, трагедия произошла на валах прокатного цеха № 1.

«Мужчина работал в бригаде вальцовщиком стана. Попал в клети между валами. Получил несовместимые с жизнью травмы», — сообщили URA.RU в следкоме.

Как стало известно URA.RU, валы травмировали половину туловища погибшего. Коллеги в момент инцидента находились на расстоянии. Они обратили внимание на присутствие в валах посторонних предметов, которыми оказались тело и одежда рабочего. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Трагедия разыгралась 8 января в 17:40. Мужчине было 54 года. В настоящий момент ведутся опросы, затребованы документы, в том числе о проведении инструктажей по технике безопасности.

Металлург имел на предприятии большой опыт работы. Руководство его характеризует с положительной стороны. При подготовке информации URA.RU обратилось в пресс-службу предприятия, но к моменту публикации ответа не поступило.

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На Златоустовском метзаводе (ЗМЗ, Челябинская область) погиб рабочий. Как URA.RU сообщили в следственном отделе города, трагедия произошла на валах прокатного цеха № 1. «Мужчина работал в бригаде вальцовщиком стана. Попал в клети между валами. Получил несовместимые с жизнью травмы», — сообщили URA.RU в следкоме. Как стало известно URA.RU, валы травмировали половину туловища погибшего. Коллеги в момент инцидента находились на расстоянии. Они обратили внимание на присутствие в валах посторонних предметов, которыми оказались тело и одежда рабочего. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Трагедия разыгралась 8 января в 17:40. Мужчине было 54 года. В настоящий момент ведутся опросы, затребованы документы, в том числе о проведении инструктажей по технике безопасности. Металлург имел на предприятии большой опыт работы. Руководство его характеризует с положительной стороны. При подготовке информации URA.RU обратилось в пресс-службу предприятия, но к моменту публикации ответа не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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