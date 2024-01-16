Министр тарифов Ануфриева возглавила Центр организации закупок Пермского края

16 января 2024 в 22:39 Размер текста - 17 +

Вера Ануфриева возглавила ведомство 16 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вера Ануфриева заняла пост директора службы казенного управления Пермского края «Центр организации закупок». Ранее она исполняла обязанности министра тарифного регулирования и обеспечения безопасности региона, пояснили в пресс-службе краевого министерства закупок. «Вера Ануфриева возглавила Центр организации закупок Прикамья. Она занимала должность министра тарифного регулирования и обеспечения безопасности Пермского края, была замминистра, начальником управления топливно-энергетического ведомства министерства», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на информацию минзакупок. Ануфриева после многолетней службы в министерстве в мае прошлого года была освобождена от своих обязанностей после истечения срока действия контракта. Должность директора Центра организации закупок стала свободной после перехода на пост главы администрации Березников Алексея Казаченко. Он возглавлял ведомство с 2019 года.

Вера Ануфриева заняла пост директора службы казенного управления Пермского края «Центр организации закупок». Ранее она исполняла обязанности министра тарифного регулирования и обеспечения безопасности региона, пояснили в пресс-службе краевого министерства закупок. «Вера Ануфриева возглавила Центр организации закупок Прикамья. Она занимала должность министра тарифного регулирования и обеспечения безопасности Пермского края, была замминистра, начальником управления топливно-энергетического ведомства министерства», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на информацию минзакупок. Ануфриева после многолетней службы в министерстве в мае прошлого года была освобождена от своих обязанностей после истечения срока действия контракта. Должность директора Центра организации закупок стала свободной после перехода на пост главы администрации Березников Алексея Казаченко. Он возглавлял ведомство с 2019 года.